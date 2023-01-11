我的愛情值多少錢呢？法官考量的因素是什麼？不藏私 一次告訴你.

【法官在意些什麼�？】

離婚訴訟當中，因為外遇而可請求的精神慰撫金可大可小，而有什麼因素是重要的呢？本所實習律師林貝珍律師的碩士論文的研究主題之一就是結合法實證研究討論這個深奧的問題！從研究結果看來，通姦有無（有沒有％％）、逾越期間、結婚年數、原告學歷與原告請求數額與法官最後判定的慰撫金有顯著關係；另外性交次數、有無婚外子女及被告身份也是關鍵因素。 前述因素有的作為決定慰撫金高低的判斷因素是合理的、但有些卻不然。比如說有無性交、性交幾次、逾越期間（出軌時間長短），這些都和侵害情狀有關；結婚年數長短與有無婚外子女也會影響精神痛苦程度。然而，原告的學歷與被告身份地位似乎與侵害情狀並無太大的關係，打個比方，博士發生婚外情和小學畢業的人發生婚外情（或其配偶發生婚外情），很難說到底誰比較痛苦或侵害比較大；此外，原告請求數額也和慰撫金的「撫慰功能」沒有關係，如果原告一開始喊價比較高，最後就可能會得到較高的賠償金額，這樣有可能會讓同等痛苦、受同等侵害的配偶只是因為有的人比較敢喊價、有些人比較含蓄，而造成賠償金前者高後者低的不公平結果。