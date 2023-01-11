遺失Apple Watch一年後竟接陌生來電：可幫解鎖嗎　遺失人可拒絕嗎？律師告訴你源由.

【有所有權之後，可以請前（遺失）人幫忙解鎖嗎？】

在我們的討論過程當中，還沒有找到實務判決有討論這個問題，然而有兩個方向可以思考�。 第一個就是：前人（遺失人）當然要幫忙解！為什麼呢？可能的請求權基礎是民法第767條第1項中段。根據該條第1項中段，對於妨害所有權者，可以請求去除之。前人把這個Apple Watch鎖了起來，導致拾獲人就算有了手錶的所有權，所有權的行使（如：正常使用Apple Watch的功能）卻受到了嚴重妨害，如同就像是拿到了一個根本沒有作用的錶，故拾獲人可以依照民法第767條第1中段可以請求前人所造成的妨害（鎖密碼）。 然而，相信也有不少人和我們一樣，認為前面這種說法並不符合社會交往的現實、讓得了便宜的人還可以再繼續得便宜，在法律上也不一定站得住腳。拾得人在撿到Apple Watch的時候，該手錶就是處在一個被鎖上的狀態，因此就算六個月之後拾獲者取得所有權，他還是只能拿到原本撿到的那個（被鎖上、功能減損）的手錶，遺失人對於其所有權根本就沒妨害（因為拾得人本來就只能（依民法第807條）取得一個功能減損的手錶），故不能再要求遺失者去協助解鎖。 你怎麼想呢？你認為前人是否有協助解鎖的義務以實踐民法第807條促進經濟價值的立法意旨呢？如果是你，你解不解？

新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220704/2287057.htm