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重罰2500萬！公平會開罰愛妮雅　這篇文章讓你秒懂.

重罰2500萬！公平會開罰愛妮雅　這篇文章讓你秒懂

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-07-28更新 2023-09-18
雷皓明律師
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近日公平會對愛妮雅化妝品－芸妮公司做出處分，開罰2500萬元。愛妮雅在3年內遭到700多位消費者向政府機關提出申訴、檢舉。有不少消費者因為愛妮雅的銷售手法，沒有想清楚，花了很多錢買了用不到或是不想用的保養品。愛妮雅又使出不少手段讓消費者很難退貨，最後終於受公平會裁罰。 究竟愛妮雅到底做了什麼？公平會又是以什麼對愛妮雅開罰的呢？

【愛妮雅化妝品找路人填問卷、不當銷售，公平會重罰2500萬！】

近日公平會對愛妮雅化妝品－芸妮公司做出處分，開罰2500萬元。愛妮雅在3年內遭到700多位消費者向政府機關提出申訴、檢舉。有不少消費者因為愛妮雅的銷售手法，沒有想清楚，花了很多錢買了用不到或是不想用的保養品。愛妮雅又使出不少手段讓消費者很難退貨，最後終於受公平會裁罰。 究竟愛妮雅到底做了什麼？公平會又是以什麼對愛妮雅開罰的呢？

【什麼條文，讓愛妮雅被罰那麼多？】

依照公平法25條的規定，事業不可以做足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平的行為。也就是說事業不可以用欺騙、誤導或是隱藏重要交易資訊的方式，跟民眾做交易，也不可以做像是「不當的招攬顧客」、「利用資訊不對稱」、「妨礙消費者權益」、「利用定型化契約對消費者不公平」的不公平行為。如果做了，公平會除了可以要求業者限期停止或改善，還可以罰業者5萬到2500萬。這次公平會就是以愛妮雅違反這條規定，進行裁罰的。

【愛妮雅做了什麼，違反公平法？】

愛妮雅被罰，主要做了下面的這些事，違反了公平法

1.　邀請消費者填問卷，讓消費者進入店內，進一步推銷，讓消費者做免費的護膚體驗 愛妮雅的店員，會在路上隨機找路人填問卷，填問卷前會強調只是借用幾分鐘，更會跟消費者說不會推銷產品，誘導消費者填寫問卷。等消費者進到店裡，就開始推銷免費的做臉服務，而且不會做太久，讓消費者做免費的護膚體驗，而這就是所謂的「不當的招攬顧客」。

2.　在消費者接受做臉服務的時候，用急迫或車論戰的方式推銷保養品 當消費者開始體驗做臉服務，店員會先幫消費者做半邊臉，這時，店員就會集體或是輪番的開始推銷產品，消費者就算多次拒絕或是婉拒，店員不會馬上把保養品擦掉，會繼續推銷，讓消費者在當下平躺不方便移動、半邊臉被卸妝或是還塗著保養品很難離開的情況下，長時間留在店內。很多消費者在身心疲憊的狀況下，為了脫身，就勉強的答應了。這樣的方式是以急迫或煩擾方式迫使民眾作成交易決定。

3.　推銷時不告訴消費者重要的資訊，等消費者付錢，才給消費者看契約書 愛妮雅在推銷的過程中，不會告訴消費者，用來做臉的化妝品、可以做臉的確切期間等重要資訊。等消費者付錢之後，才會提供「商品買賣契約書」，要求消費者馬上簽名，讓消費者在已經付錢、甚至是化妝品已經打開的情況下，沒有考慮、質疑契約的時間。這樣就是所謂的「利用資訊不對稱」、「妨礙消費者權益」的不公平行為。

4.　用補充「耗材」的名義，讓消費者不斷加購商品 愛妮雅會對長期做臉的消費者，用補充「耗材」的名義，讓消費者不斷購買價格高昂的「耗材」（如，洗面乳）。「耗材」用3個月就用完，但起初買美容課程的時候，店員會用可以使用比較久的保養品來推算課程時間，讓消費者一定會在還沒有把保養品用完的情況下，必須買「耗材」，並且愛妮雅會告訴消費者如果不買，後面的步驟會沒有辦法進行，如果直接進行會有不好的效果，讓消費者只能加購購買。這樣的手法誤導消費者，並且是「利用資訊不對稱」不公平行為。

5.　制定一套購買、退費的程序，妨礙消費者退費的權利 愛妮雅會以要檢查產品有沒有瑕疵，或是當場做臉要用當理由，要求消費者在買化妝品的當下，就要依照店員的指示，在錄音錄影的情況下，把商品打開。消費者在錄影的當下很難拒絕拆封，但拆封之後，就會影響消費者的退費權利。

因為愛妮雅在消費者買化妝品時，會要求消費者簽一個定型化契約，上面用了非常饒口的文字寫下消費者退費的權利。但簡單的說，就是約定消費者拆封後就不能退費，沒有拆封的如果是加購商品也不能退，如果不是加購商品，要退也只能用當時買的價錢扣掉愛妮雅定的「建議售價」差價退。除此之外也制定了重重關卡，讓消費者退費的時候，處處碰壁，要耗費很長的時間，還只能退回很少的錢。這樣做則是「妨礙消費者權益」、「利用定型化契約對消費者不公平」的不公平行為。

【小心！不要被免費騙了！】

這次公平會做出有史以來，違反公平法25條最高的裁法。愛妮雅的銷售手法，確實讓民眾在受欺騙、誤導、急迫、甚至是沒有辦法考慮的情況下買下化妝品、美容課程。更用不公平的手法，讓民眾後續繼續加購，又很難退費，讓不少民眾受害，影響了交易市場。 希望愛妮雅在受罰後，可以有所改善。不過，下次走在路上被要求填問卷、邀請做免費體驗前，還是先想想，是不是落入了商家的圈套！

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