「站著借錢，跪著要債」欠錢不還屬於詐欺嗎？律師帶你了解.

【先來看看最高法院怎麼說「詐欺」】

依據最高法院刑事判決109年度台上字第5289號的見解認為，在互負義務的雙務契約中，屬於詐欺而非單純屬於民事糾紛的有兩種情形：締約詐欺與履約詐欺。前者指的是，締約時就騙了對方，比如說：當事人明明就知道要賣你的這隻手機是山寨版的哀鳳，仍然以哀鳳13pro的價錢賣你。後者指的是締約之後、履約時有騙人的情形，又可分為「純正的履約詐欺」與「不純正的履約詐欺」。「純正的履約詐欺」指的是後來履約時有以膺品、次級品代替真品、高級貨等魚目混珠的情形；「不純正的履約詐欺」是締約之初就懷著將來無履約之惡意，僅打算拿被害人的錢，不打算履行自己的義務，比如說，早就想好現在跟你借錢但根本沒打算要還。