祭品文：贈與契約的法律面面觀.

【開吃囉～選舉後大家免費吃雞排！】
2020年總統及立法委員選舉前，有不少網友為了幫支持的候選人催票，或是看不下去賭一口氣，紛紛發出「祭品文」，搶著請大家吃雞排，結果出爐以後是不是該願賭服輸呢？
【祭品文其實是贈與契約】
祭品�文是當某人希望達成某件事或認為某件事不可能發生，上網po文許願或放話，如果真的實現，自己會做一件事，也就是獻上祭品來還願，還願「祭品」常見的有懲罰類和回饋類，懲罰類的祭品例如自帶扶龍命格的王世堅這次說，小英連任2020他就要去跳海，回饋類的像一位何姓網友喊出，如果小英拿到800萬票就請全台灣人民每人一份雞排。
放話的人說願意自掏腰包免費請別人吃雞排這件事，只要請客的人和被請客的人都歡喜甘願，在法律上就會成立贈與契約。而這類祭品文除了放話請客外，還有設發動條件的，完成特定條件，才會啟動請雞排的效果，就叫做附條件的贈與。(民法第99條、第406條)
民法又把附條件的條件分成「停止條件」和「解除條件」兩種，「停止條件」指的是當條件達成時，贈與契約發生效力，也就是實現了就送給你。
例如前面提到的，如果小英拿到800萬票就請全台吃雞排，「小英拿到800萬票」，在這裡就是「停止條件」，所以後來小英真的拿到800萬票(條件達成)，網友才催討雞排(贈與)。
「解除條件」指的是當條件達成時，贈與契約反而失效，也就是實現了就不送給你，例如A給B一張雞排免費兌換券，約定如果小英拿到800萬票的話就要還他，這時「小英拿到800萬票」，就是「解除條件」，因為小英真的拿到800萬票(條件達成)，A可以和B說把兌換券還給他(不贈與)。(民法第99條)
【可以反悔嗎？】
附條件的贈與並不是平白無故送人，在條件達成之前，贈與都還沒有生效，可以選擇撤回前言，所以結果出來前，覺得沒勝算的話可以說不玩了。
那如果是條件達成以後呢？ 條件達成以後，贈與契約就生效，如果已�經把要送的東西送出去了，情理上通常送出去的東西就不會再要回來，法律也是這樣規定，原則上贈與的東西已經給人的話，就不能要求撤銷贈與，除非有一些例外情況，例如受贈人毆打傷害贈與人，但如果是像何姓網友的情況，雞排根本還沒送出去，其實是可以撤銷不送的。(民法408條、第416條)
選完後幾家歡樂幾家愁，最喜歡祭品文的應該是雞排店老闆，賭越多越發大財，最討厭祭品文的應該是雞。
網友們選前誇下海口豪賭是沒關係，不過選後也有人開始算帳，紛紛敲碗追當初的承諾是否兌現，奉勸大家發祭品文前還是要量力而為，看到別人發祭品文也以幽默的心看待，別過度騷擾當事人。
（圖非當事雞）