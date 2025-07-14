祭品文：贈與契約的法律面面觀.

【祭品文其實是贈與契約】

祭品�文是當某人希望達成某件事或認為某件事不可能發生，上網po文許願或放話，如果真的實現，自己會做一件事，也就是獻上祭品來還願，還願「祭品」常見的有懲罰類和回饋類，懲罰類的祭品例如自帶扶龍命格的王世堅這次說，小英連任2020他就要去跳海，回饋類的像一位何姓網友喊出，如果小英拿到800萬票就請全台灣人民每人一份雞排。

放話的人說願意自掏腰包免費請別人吃雞排這件事，只要請客的人和被請客的人都歡喜甘願，在法律上就會成立贈與契約。而這類祭品文除了放話請客外，還有設發動條件的，完成特定條件，才會啟動請雞排的效果，就叫做附條件的贈與。(民法第99條、第406條)

民法又把附條件的條件分成「停止條件」和「解除條件」兩種，「停止條件」指的是當條件達成時，贈與契約發生效力，也就是實現了就送給你。

例如前面提到的，如果小英拿到800萬票就請全台吃雞排，「小英拿到800萬票」，在這裡就是「停止條件」，所以後來小英真的拿到800萬票(條件達成)，網友才催討雞排(贈與)。

「解除條件」指的是當條件達成時，贈與契約反而失效，也就是實現了就不送給你，例如A給B一張雞排免費兌換券，約定如果小英拿到800萬票的話就要還他，這時「小英拿到800萬票」，就是「解除條件」，因為小英真的拿到800萬票(條件達成)，A可以和B說把兌換券還給他(不贈與)。(民法第99條)