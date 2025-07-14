A片的著作權爭議 - 著作權法與公序良俗的衝突

【為什麼法院變了？】

有一派說法認為，用公序良俗作來限制創作的發展是有問題的！

因為公序良俗常常受到當代主流文化跟道德的拘束，不讓其他非主流的著作受到保護似乎有限制創作的可能，而知識文化的創作的品質、美感、符不符合主流價值不應該考量因素，這也就是美學不歧視原則！

況且著作權法裡本來就沒有說創作違反公序良俗就不能受到著作權的保護。至於如果著作對社會有害，本來就有其他的法律來管制，例如刑法235條的散布猥褻物品罪，因為著作權法並不是用來管制社會上的行為，而是為了保護著作，如果對於某些著作有歧視，就沒辦法讓創作好好發展。像是以前被列為禁書的金瓶梅，現在卻被公認為是經典的小說，這就思想不應該被箝制的最好證明。

另一派的說法則是其實法院還是以公序良俗為依歸，只是現在社會對公序良俗的界線比以前寬了。

因為現在法院也不是接受所有的A片都有著作權，還是把硬蕊的A片著作權排除在著作權法之外，所以法院也不是完全放棄審酌公序良俗，只是法院認為現在社會認為軟蕊的A片內容其實是在社會公序良俗內的。

兩個說法到底哪派會勝訴，可能需要更多的判決才能判斷，但無論如何，現在滿多人看的A片是有著作權的，請看的時候要看高清藍光的「正版」A片喔！