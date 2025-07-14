勞動事件法對加班費的影響

【老闆沒同意加�班，我就沒有加班費嗎？】
2020年元旦新上路的法規當中，有個實務界的新寵兒─《勞動事件法》，這部法律針對勞動事件的處理程序有特別的規定，這會對勞工和雇主產生什麼樣的影響？以下就拿加班費當例子，來跟大家討論！
【我要加班，就可以加班嗎？】
加班，會影響工時和工資的計算，是勞動契約中重要的一部分，因為勞工要付出時間、雇主要付出工資，所以需要勞工與雇主雙方的同意，雇主和勞工原則上不能單方面決定要不要加班。而通常公司會用工作規則，要求員工如果工作做不完要加班的話，要提交申請單、經過審核等等，透過這樣的手續來確保雙方對於加班這件事情有合意。
【有沒有加班，誰說了算？】
如果今天勞工確實有加班，但雇主不認，將來能再請求加班費嗎？這樣的爭議尤其會在勞工離職的時候浮現，勞工到法院告雇主要請求加班費的時候，除了用打卡記錄、出勤資料證明確實有加班的事實外，要怎麼證明雇主當初有同意加班？雇主能不能用公司設有加班申請制，表示自己不同意勞工加班呢？
有沒有同意加班到底怎麼認定，以往在實務上是有爭議的：有法院認為，如果公司有加班申請制，勞工卻沒有按照公司規定申請加班的話，就認定雇主沒有同意加班，而不需要支付加班費；但最近比較多判決認為，不論有沒有加班申請制，只要勞工實際上有加班、提供勞務的事實，且能證明雇主沒有反對或是防止措施的話，就算是「默示」同意勞工加班，雇主就有支付加班費義務。 （臺北高等行政法院104年度訴字第1887號判決；最高行政法院 108 年判字第 437 號判決、108 年判字第 414 號判決）
【《勞動事件法》上路後的改變】
勞工大多沒有與雇主對等的談判地位，如果訴訟中還要證明到底有沒有合意加班，更是力不從心。而這個問題在《勞動事件法》中有了新的發展。新法第38條規定：「出勤紀錄內記載之勞工出勤時間，『推定』勞工於該時間內經雇主同意而執行職務。」也就是說，未來只要出勤紀錄上有加班，就會先認定雇主「有同意」勞工加班，如果雇主其實有反對或是其他阻止的措施，那必須由雇主來證明。
那加班申請制能不能算是一種阻止措施呢？以最近法院的態度看起來，似乎認為有加班申請制而員工沒申請，不等於雇主已經做了阻止措施，倘若勞工真的有加班，雇主應該要有比加班申請制度更積極的措施。這也是接下來值得關注的地方。
總而言之，新法的規定一方面減少勞工在訴訟上證明的困難，同時也督促雇主如果不想讓勞工加班，要有積極的措施去管理與改善勞工的工作時間。其實加班文化的盛行會壓縮到勞工生活品質，也會增加企業的經營成本，如果公司與勞工都能朝準時下班而努力，相信會有更友善的工作環境，創造雙贏唷！