勞動事件法對加班費的影響

【《勞動事件法》上路後的改變】

勞工大多沒有與雇主對等的談判地位，如果訴訟中還要證明到底有沒有合意加班，更是力不從心。而這個問題在《勞動事件法》中有了新的發展。新法第38條規定：「出勤紀錄內記載之勞工出勤時間，『推定』勞工於該時間內經雇主同意而執行職務。」也就是說，未來只要出勤紀錄上有加班，就會先認定雇主「有同意」勞工加班，如果雇主其實有反對或是其他阻止的措施，那必須由雇主來證明。

那加班申請制能不能算是一種阻止措施呢？以最近法院的態度看起來，似乎認為有加班申請制而員工沒申請，不等於雇主已經做了阻止措施，倘若勞工真的有加班，雇主應該要有比加班申請制度更積極的措施。這也是接下來值得關注的地方。

總而言之，新法的規定一方面減少勞工在訴訟上證明的困難，同時也督促雇主如果不想讓勞工加班，要有積極的措施去管理與改善勞工的工作時間。其實加班文化的盛行會壓縮到勞工生活品質，也會增加企業的經營成本，如果公司與勞工都能朝準時下班而努力，相信會有更友善的工作環境，創造雙贏唷！