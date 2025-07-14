維繫婚姻靠刑法？通姦除罪化正反舌戰激辯！

【通姦罪應該除罪化！支持方怎麼說？】

支持者認為「通姦罪」最本身目的在禁止所有人與配偶以外的人發生性行為，但如果「國家指定要與誰發生性行為」，這件事應該通過【嚴格比例原則】檢驗。

釋字554號認定「通姦罪」是為了維護婚姻制度與家庭秩序，要保護夫妻圓�滿、婚姻神聖性，且婚姻有維護人倫秩序、養育子女功能，是承載社會功能制度、不是單純個人權利展現。

然而這個觀念在2017年同婚合法化的釋字748號有改變了，大法官認為「結婚自由」的核心是個人人格健全發展、尊嚴維護。所以婚姻制度已經從「社會責任承擔」性質，轉變為個人尋找一個可以與他共同生活、互相扶持的伴侶、建立人格共同發展的可能，從社會意義概念轉變為個人結婚的自由。大法官的意義跟觀察是社會的共識，可佐證釋字554當時認定的社會現實已經有所不同。

換個角度想，或許「通姦罪」當初立法用意在於一旦有了通姦行為將會產生子女教養問題、家庭受到損害，但並不是全部問題都是因為通姦而產生，事實上危及婚姻存續的原因非常多，有的是因為婚後家暴衍生通姦、夫妻爭吵長期分居而通姦，連擠牙膏要從哪邊擠都可能會造成婚姻危機，所以通姦行為不是動搖婚姻關係的「原因」，反而可能是婚姻關係動搖的結果，國家刑罰權沒有介入的必要。

加上在《刑事訴訟法》但書「可對配偶撤告」部分，國家本來就不該有導致追訴有不公平例外對待的設計，這會讓國家刑罰權不公平、造成缺陷，或許原先立法者想讓夫妻早日脫離訴訟關係、重修舊好，但往往實際上遭到背叛的配偶很擔心最後變成宥恕，所以才會先提告，變成傷人傷己，還有，如果配偶只想追究小王、小三就不能離婚，這也讓沒有想維持婚姻關係的人必須戴上假面具。

最重要的是，靠刑罰無法保障人與人的關係，通姦行為最主要嚇阻效果其實在於「行為後果擔憂」，也就是通姦一事曝光後必定對婚姻家庭、社會地位產生重大破損，但這預防效果和「通姦罪」並沒有關係，要說嚇阻效果，雖然民事賠償未必能取代刑罰��，但以通姦而言，已經有足夠替代性。參考國外，韓國2015年宣告「通姦罪」違憲，之後離婚率並沒有產生明顯變化、甚至微幅下降，可見「通姦罪」對通姦行為嚇阻效果非常輕微。

以上的種種理由，總結來講就是，國家不該為情緒滿足動用刑法，通姦造成配偶痛苦，但不是感到「痛苦」就要用刑法去處罰一個人，「通姦罪」對於阻止婚姻關係傷害、對人際關係都是有害無益的，也不是說通姦除罪化代表認可婚外情、也不是否定家庭婚姻，而是感情要發自內心去經營維繫，不是用刑法逼迫。