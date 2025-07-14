維繫婚姻靠刑法？通姦除罪化正反舌戰激辯！

【通姦罪懲罰了誰？除罪化大激辯！】
刑法通姦罪應不應該除罪化的問題，司法界已經討論多次，這次由18位來自不同案件的法官提出釋憲聲請，對《刑法》通姦罪能不能維護家庭制度、婚姻秩序進行辯論，究竟誰比較有道理呢？
【辯論重點】
《刑法》規定：「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑，其相姦者亦同。」《刑事訴訟法》規定，對於配偶撤回告訴的效力不及於相姦人，也就是「小三」、「小王」可以和配偶分開，只對外遇對象提出告訴。
但太太原諒老公機會高於老公原諒太太，所以實務運作的結果就變成女性受判決的機率較大。而苗栗地院法官在審理妨害婚姻案件時，認為「通姦罪」有違憲疑義，所以向大法官聲請釋憲。(刑法第239條、刑事訴訟法第239條)
憲法法庭討論的核心問題包括：
- 《刑法》通姦罪立法目的為何？是為保障人民何種法益、基本權益而設？何以侵害人民、有無審查基準？處罰婚外性行為手段是否有所揭目的的達成
- 《刑事訴訟法》第239條但書「可對配偶撤告」的目的為何？保障何種法益或基本權益而設？此但書是否有助所揭目的達成、是否有關聯性？
- 2002年討論過「通姦罪」的釋字554號，有沒有變更解釋的必要？
【通姦罪應該除罪化！支持方怎麼說？】
支持者認為「通姦罪」最本身目的在禁止所有人與配偶以外的人發生性行為，但如果「國家指定要與誰發生性行為」，這件事應該通過【嚴格比例原則】檢驗。
釋字554號認定「通姦罪」是為了維護婚姻制度與家庭秩序，要保護夫妻圓�滿、婚姻神聖性，且婚姻有維護人倫秩序、養育子女功能，是承載社會功能制度、不是單純個人權利展現。
然而這個觀念在2017年同婚合法化的釋字748號有改變了，大法官認為「結婚自由」的核心是個人人格健全發展、尊嚴維護。所以婚姻制度已經從「社會責任承擔」性質，轉變為個人尋找一個可以與他共同生活、互相扶持的伴侶、建立人格共同發展的可能，從社會意義概念轉變為個人結婚的自由。大法官的意義跟觀察是社會的共識，可佐證釋字554當時認定的社會現實已經有所不同。
換個角度想，或許「通姦罪」當初立法用意在於一旦有了通姦行為將會產生子女教養問題、家庭受到損害，但並不是全部問題都是因為通姦而產生，事實上危及婚姻存續的原因非常多，有的是因為婚後家暴衍生通姦、夫妻爭吵長期分居而通姦，連擠牙膏要從哪邊擠都可能會造成婚姻危機，所以通姦行為不是動搖婚姻關係的「原因」，反而可能是婚姻關係動搖的結果，國家刑罰權沒有介入的必要。
加上在《刑事訴訟法》但書「可對配偶撤告」部分，國家本來就不該有導致追訴有不公平例外對待的設計，這會讓國家刑罰權不公平、造成缺陷，或許原先立法者想讓夫妻早日脫離訴訟關係、重修舊好，但往往實際上遭到背叛的配偶很擔心最後變成宥恕，所以才會先提告，變成傷人傷己，還有，如果配偶只想追究小王、小三就不能離婚，這也讓沒有想維持婚姻關係的人必須戴上假面具。
最重要的是，靠刑罰無法保障人與人的關係，通姦行為最主要嚇阻效果其實在於「行為後果擔憂」，也就是通姦一事曝光後必定對婚姻家庭、社會地位產生重大破損，但這預防效果和「通姦罪」並沒有關係，要說嚇阻效果，雖然民事賠償未必能取代刑罰��，但以通姦而言，已經有足夠替代性。參考國外，韓國2015年宣告「通姦罪」違憲，之後離婚率並沒有產生明顯變化、甚至微幅下降，可見「通姦罪」對通姦行為嚇阻效果非常輕微。
以上的種種理由，總結來講就是，國家不該為情緒滿足動用刑法，通姦造成配偶痛苦，但不是感到「痛苦」就要用刑法去處罰一個人，「通姦罪」對於阻止婚姻關係傷害、對人際關係都是有害無益的，也不是說通姦除罪化代表認可婚外情、也不是否定家庭婚姻，而是感情要發自內心去經營維繫，不是用刑法逼迫。
【通姦罪不該除罪化！反對方怎麼說？】
反對者認為台灣社會對廢除通姦罪並沒有形成共識，反對廢除通姦罪的民意仍然是多數，台灣的家庭婚姻形式沒有出現變遷，因此大法官沒有變更解釋的必要。
另外也有人認為，通姦罪是社會生活基本規範，可以增強人民對婚姻尊重及維護婚姻與家庭制度，並有保護弱勢和下一代的功能，刑事處罰通姦罪，不但讓被背叛者有心靈慰藉的作用，也對處罰小三或小王有威嚇作用，如果認為配偶撤回對外遇對象的告訴，只有小三受罰很不公平，可以修改刑訴法239條的但書。
通姦罪並非壓迫女性的法律，台灣的通姦罪可由任一方配偶提出，法律之前人人平等，並不是如其他國家有女性不得向男性提告的不公平現象，如果因為部分案件有不公平，那應該處理「不公平」的個案原因，而不是將通姦罪「除罪」。
國家到底應不應該介入個人婚姻情感並用刑罰處罰，相信每個人都有自己的定見，憲法法庭將會指定日期公布解釋，這場辯論過程司法院有直播，沒跟上直播也沒關係，法庭活動影音現在也可以在司法院及��大法官網站看到，有興趣的人可以看看喔~