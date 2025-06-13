半夜按門鈴是否構成強制罪？不同見解與觀點探討

【按門鈴打擾人睡覺犯法!】
在半夜別人睡覺的時候按門鈴，打擾別人睡眠，會讓人十分困擾。最近就有多則新聞，有人半夜故意到別人家門口按電鈴20分鐘擾人清夢，而被起訴刑法上的強制罪。按別人門鈴打擾睡眠是不是會成立強制罪呢?
【怎麼樣會成立強制罪？】
刑法法條上只有寫強制罪是「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」。如果照字面上的意思，站在別人面前擋住他的去路，就可能是用強暴的行為讓對方不能從那條路經過。但這樣的解釋方式可能會讓刑法被濫用，違反了刑法謙抑性原則。所以一般認為，強制罪要成立，還須要看這個行為對於別人的自由侵害有多大，或是衡量行為人做這個行為的權力和對別人自由的侵害，也就是輕微性原則、利益衡量原則等等。
那照這樣來說的話，按別人的電鈴，是不是能夠說是「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」呢?
【認為不成立強制罪的見解】
103年有一個案子，法院認為按門鈴的行為人沒有對別人用「物理上的實力」，不算是使用「強暴」的方式；也沒有威脅的行為或讓人害怕，所以也不算是「脅迫」。因此就不會成立強制罪。(臺灣高等法院 103 年上易字第 328 號刑事判決)
【認為成立強制罪的見解】
但在之後，高等法院的一個座談會上有討論這種情況，認為「強暴」不一定是要直接的對人用「物理上的實力」，如果間接的對物用「物理上的實力」，再影響到人，這樣也算是「強暴」的行為。所以認為按門鈴雖然沒有對別人用物理上的實力，但透過門鈴也對人產生了影響。而且「居住安寧」及「睡眠品質」是人受到保護的權利，被用強暴的方式妨礙到行使權利的自由，應該要成立強制罪。(臺灣高等法院暨所屬法院103年法律座談會刑事類提案第9號)
【按門鈴就有刑事責任會不會太重？】
現在，認為按門鈴是屬於「強暴」的方式應該沒有什麼問題，但如果只是動動手指按別人的門鈴就會成立強制罪的話，有沒有這麼嚴重?因為還要考量到「利益衡量原則」跟「輕微性原則」，實際上是須要個案去判斷的。像是這個案子按電鈴20分鐘，對別人的侵害不能說小，而且行為人也不應該有權利在半夜案別人門鈴這麼久，所以成立強制罪也不會算是太重。