半夜按門鈴是否構成強制罪？不同見解與觀點探討

【怎麼樣會成立強制罪？】

刑法法條上只有寫強制罪是「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」。如果照字面上的意思，站在別人面前擋住他的去路，就可能是用強暴的行為讓對方不能從那條路經過。但這樣的解釋方式可能會讓刑法被濫用，違反了刑法謙抑性原則。所以一般認為，強制罪要成立，還須要看這個行為對於別人的自由侵害有多大，或是衡量行為人做這個行為的權力和對別人自由的侵害，也就是輕微性原則、利益衡量原則等等。

那照這樣來說的話，按別人的電鈴，是不是能夠說是「以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利」呢?