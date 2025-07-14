小燈泡案：廢死還是執行死刑？

【刑罰的意義是什麼？】

刑罰是維護法律秩序國家所能採取的最嚴厲手段，然而除了為國家維持法律秩序，刑罰的存在對於「犯罪者」而言，或是對「社會大眾」的意義為何？

傳統上認為刑法有【應報思想】與【預防思想】的意義。 首先應報思想，可說是人類相當古老的行為準則，也就是「以牙還牙」、「以眼還眼」的觀念，然而應報思想雖然古老，但不是亂世用重典的觀念，而認為是犯罪的惡與處罰程度要對等！例如對小偷的處罰，可能是罰錢或是短期的自由刑，但不能夠因為要殺雞儆猴，而判無期徒刑!

另一方面，刑罰還具有預防目的，自十九世紀開始，預防理論分為一般預防理論與特別預防理論，一般預防理論認為刑罰是經由刑事法律明確規定，以及刑事司法的處斷與執行，對社會大眾形成威嚇，以達嚇阻潛在犯罪行為人的效果。

而另外一個比較有趣的思��考角度則是「特別預防理論」，是強調犯罪者的【再社會化】，認為刑罰應促進犯罪者能改過自新，重新復歸於正常社會。北歐各國的刑事政策與監獄制度中，著重特別預防的政策，在數據統計上，挪威的再犯率僅有16%至20%，相較美國的再犯率約為40%至75%，由此可知：嘗試讓犯罪者與社會大眾復原破裂的關係，使犯罪者與社會重修舊好，是最有效的犯罪防治方法！

而生命刑是剝奪生命的刑罰，是最古老也是最嚴厲的刑罰手段，對於死刑存廢的問題，涉及法律、哲學、政治、倫理學等觀點，也觸及刑罰目的與意義的核心，殊值吾人探討。