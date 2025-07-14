小燈泡案：廢死還是執行死刑？

【死刑是社會安全網的最後手段嗎？】
近期內湖小燈泡事件更一審結辯，小燈泡母親、時代力量不分區立委提名人王婉諭發表長達1,597字的庭外陳述，認為目前國家無法保證，也沒有因應犯罪者，於無期徒刑假釋後的再犯風險，並且認為將身心障礙犯罪者關進監獄後，不但無法矯正過失，更讓他們病情惡化，日後反倒更加危險等陳述，而向法院對被告王景玉請求處以極刑，引發了許多討論！
而這個問題的核心爭議問題，除了廢死與否的爭論以外，更觸及了刑罰的意義與目的為何？死刑是否能作為社會安全網的最後手段呢？
【刑罰的意義是什麼？】
刑罰是維護法律秩序國家所能採取的最嚴厲手段，然而除了為國家維持法律秩序，刑罰的存在對於「犯罪者」而言，或是對「社會大眾」的意義為何？
傳統上認為刑法有【應報思想】與【預防思想】的意義。 首先應報思想，可說是人類相當古老的行為準則，也就是「以牙還牙」、「以眼還眼」的觀念，然而應報思想雖然古老，但不是亂世用重典的觀念，而認為是犯罪的惡與處罰程度要對等！例如對小偷的處罰，可能是罰錢或是短期的自由刑，但不能夠因為要殺雞儆猴，而判無期徒刑!
另一方面，刑罰還具有預防目的，自十九世紀開始，預防理論分為一般預防理論與特別預防理論，一般預防理論認為刑罰是經由刑事法律明確規定，以及刑事司法的處斷與執行，對社會大眾形成威嚇，以達嚇阻潛在犯罪行為人的效果。
而另外一個比較有趣的思��考角度則是「特別預防理論」，是強調犯罪者的【再社會化】，認為刑罰應促進犯罪者能改過自新，重新復歸於正常社會。北歐各國的刑事政策與監獄制度中，著重特別預防的政策，在數據統計上，挪威的再犯率僅有16%至20%，相較美國的再犯率約為40%至75%，由此可知：嘗試讓犯罪者與社會大眾復原破裂的關係，使犯罪者與社會重修舊好，是最有效的犯罪防治方法！
而生命刑是剝奪生命的刑罰，是最古老也是最嚴厲的刑罰手段，對於死刑存廢的問題，涉及法律、哲學、政治、倫理學等觀點，也觸及刑罰目的與意義的核心，殊值吾人探討。
【支持死刑留存的觀點是什麼?】
支持死刑留存的論點，主要認為被處死刑的危險是消滅犯罪意圖的特效藥，並且從應報理論的觀點出發，對於殺人者的刑罰，使用死刑剝奪殺人者的生命，符合以牙還牙的應報思想，具有特殊的威嚇功能。
此外，死刑也具有終極隔離犯罪者的效果，亦可避免私人自行復仇的情事發生，蓋死刑足以平息犯罪行為人與被害人親屬間的仇恨，預防社會秩序的安寧崩解，而認為有繼續留存死刑的理由。
【支持死刑存在的觀點有什麼問題?】
但是通常主張廢除死刑的觀點認為，死刑並不具有特殊的威嚇效果，並且死刑與現代刑事政策理念相違，死刑無法達到犯罪者的再社會化，剝奪犯罪者改變的機會，並且人類社會是一個連帶的群體，犯罪是一個社會問題，是社會整體的連帶責任，不應該由犯罪者獨自承受。
接著，人類社會必定存在著錯誤，不論科技發展如何進步，仍有失準；不論司法人員素質多高，仍不可避免求功心切的可能，而使冤案的可能性存在，而死刑執行後，將生無法回復的後果，因此，比起縱放，濫殺無辜更使國家顏面掃地，傷害民眾對於司法的信賴！
死刑的存廢爭論，往往是站在兩攤血上的爭辯，一攤血是被害人遭到殺害的鮮血，而另一攤血，則是遭到國家誤判，含冤不得昭雪而死的無辜鮮血，然而，將犯罪者處死，無助於解決根深柢固的犯罪問題。
縱然現行的監獄制度，可能難以達成矯正犯罪的效果、身心障礙犯罪者病情可能更加惡化，或是認為無期徒刑仍得假釋將造成高度危險因素繼續存在為由，而以死刑作為制度修改前的最後手段。
但這樣的說法可能又讓死刑成為社會不願正視社會問題的安慰劑，在選舉之際，死刑的問題又有機會浮出檯面，或許大家可以都再想想自己的選擇！