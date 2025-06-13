防疫法律守則：每個人都有責任

【防疫人人有責】

中國新型冠狀病毒（2019-nCoV）在武漢出現後疫情十分嚴重，目前在台灣也出現病例，針對這種情況，衛福部疾疫署也做好了防疫的準備，防疫的事情與每個人都有相關，在這種非常時期也要瞭解法律以免觸法喔！

防疫措施做起來 中國新型冠狀病毒是屬於傳染病防治法中第五類「嚴重特殊傳染性肺炎」的傳染病。如果醫生檢驗出病人是得了這個病的話，必須要在24小時內報告當地主管機關，而且如果有必要的話，還可以把這個病人隔離，對他做隔離治療。 另外，最近從武漢來台灣的直飛班機，也都會登機檢驗，如果疑似有症狀，就會立刻送醫院去確認。移民署也為了避免病毒傳播，廢止最近武漢來台灣的入境許可，並暫時不再核發新的許可，(大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法第12條)

有病就要看醫生！ 另外，如果身邊有人得了新型冠狀病毒，即使不是自己生病隱瞞，也是有可能有通報的義務的。像是如果病人的家人、病人在學校的老師、病人旅行團的導遊等等，發現有疑似傳染病的病人不去看醫生，就要在24小時內去通報當地主管機關。(傳染病防治法第42條) 如果符合這樣的情況還沒有通報的話，可能會被罰1萬到15萬的罰鍰。

我兒子生病我也要被罰錢，合理嗎？ 這個規定說沒有通報就要被罰1~15萬元，是別人生病亂散播病毒又不是我，我也要被罰，這樣會不會不合理呢?從比例原則來看，這個規定是為了要保護大家的生命、健康，以免越來越多被傳染之後生病或死亡；同時這個規定也侵害了這些人的財產權。但把大家的生命、健康與這些人的財產權放在天秤上，應該可以認為是生命與健康是比較重要的，而且罰鍰的金額也是可以因為情況比較不嚴重就罰比較低，所以應該是沒有違反比例原則的。 所以如果有類似的症狀的話趕緊去看醫生，身邊有生病的人也要提醒他們，這樣不但保護自己、保護大家，也才不會觸法喔！