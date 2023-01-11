強制性交、猥褻、性騷擾，傻傻分不清？這篇文章律師讓你懂.

【到底哪個是哪個？】

在我國的法律上，跟侵犯他人性自主相關的行為大致可以分成三種：強制性交、猥褻、性騷擾。「性交」的定義較無爭議，因在我國刑法第10條第5項舊有規定「性交」的定義，必須要有性器與性器、性器與其他物品的接合才會算是性交。但是猥褻和性騷擾其實有模糊不清的地帶：猥褻在我國的刑法當中沒有定義，性騷擾定義則是根據性騷擾防治法第25條「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」而來。 於是問題就來了，強制猥褻跟性騷擾要怎麼分呢？根據最高法院刑事判決108年度台上字第1800號，猥褻比性騷擾嚴重，而其中的判準有：猥褻所需時間會較長、性騷擾是趁人反應不及（如：只有一兩秒的突襲親吻）；猥褻不一定要有肢體接觸（如：強拍裸照）、但性騷擾要有肢體接觸。依照這樣子的判準，那麼若是性行為中的「前戲」，就是一種猥褻行為。