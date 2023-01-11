強制性交、猥褻、性騷擾，傻傻分不清？這篇文章律師讓你懂.

【到底哪個是哪個？】
在我國的法律上，跟侵犯他人性自主相關的行為大致可以分成三種：強制性交、猥褻、性騷擾。「性交」的定義較無爭議，因在我國刑法第10條第5項舊有規定「性交」的定義，必須要有性器與性器、性器與其他物品的接合才會算是性交。但是猥褻和性騷擾其實有模糊不清的地帶：猥褻在我國的刑法當中沒有定義，性騷擾定義則是根據性騷擾防治法第25條「意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」而來。 於是問題就來了，強制猥褻跟性騷擾要怎麼分呢？根據最高法院刑事判決108年度台上字第1800號，猥褻比性騷擾嚴重，而其中的判準有：猥褻所需時間會較長、性騷擾是趁人反應不及（如：只有一兩秒的突襲親吻）；猥褻不一定要有肢體接觸（如：強拍裸照）、但性騷擾要有肢體接觸。依照這樣子的判準，那麼若是性行為中的「前戲」，就是一種猥褻行為。
【對方不同意的前戲＝強制猥褻】
講到前戲，很多人很享受這種朦朧曖昧、期待接下來會發生的事情的感覺（>///<），許多人都見機行事，跟著感覺走。但會遇到的問題是：如果對方不想要跟你前戲，你就有可能構成強制猥褻的行為，更甚者若有發生性交行為，則會構成強制性交！到底怎樣是同意？這又牽涉到大家已經吵到爛但還是繼續吵的「積極同意」問題。積極同意當然不限於大聲說好，肢體行為表示想要也可以是積極同意的一種。目前採取積極同意的國家有加拿大、英國、瑞典等，只要沒有取得明示同意就是強暴。
【一定要明示「好」，可能會遇到的問題？】
試想：若台灣有天也採取「積極同意模式」，在台灣的社會氛圍下，會面臨的問題可能會是，台灣人生性比較害羞一點，也許不敢問、或者問了被另外一方翻白眼（認為不解風情、破壞興致）；但我們也應該顧慮到，積極同意的立法模式可以保護不敢大聲說「不」的被害人，讓真正的加害人被繩之以法，也可以教育社會應該明確表示意願；積極同意的問題也有可能會讓事後反悔的人指控對方為加害人（多為男性），這些問題是我們在思考該種立法模式都不應該忽視的，看文章的你們，又怎麼想呢？