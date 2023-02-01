公眾場合被噴精「檢方竟因職業不起訴」 律師這樣說....

【職業女優公眾場合被射精，為什麼不起訴？】
前陣子AV監製米砂在IG上發限動表示，有女優在北捷被男生射精，但檢察官卻因為該名被害人職業是女優所以不予以起訴。米砂發出這篇限動之後，一下子就刪文了，有很多人表示應該不是因為職業是女優的關係所以不起訴，想要看不起訴書確認檢察官是否這樣講。因為不起訴書後來並沒有被公布，究竟是因為什麼原因被起訴也無從得知，我們可以來推測一下到底是什麼樣的罪會不起訴⋯⋯
【性騷擾防治法第25條】
假設是把精液抹在別人手上、頭髮上，是性騷擾，但不會成立性騷擾防治法第25條！根據性騷擾防治法，只要是違反他人意願而和性有關的行為，就是性騷擾，將精液抹在別人手上或頭髮上當然是含有性意味的行為，在別人沒有同意的情形下，也就構成了該法第2條的「性騷擾」定義。然該法第25條規定要「乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為」，才會屬於刑事規範的範疇，因為手和頭髮並不是「身體隱私處」，也就不會構成第25條的性騷擾犯罪。
【刑法第224條強制猥褻罪】
那麼會不會構成刑法的強制猥褻罪呢？有兩件事情必須思考，首先是否符合「強制」？依照實務見解，「強制」必須是行為當下被害人處於一個無知、無助、難逃、不能或難以抗拒的情境，也就是學說上所說的「低度強制手段」，所以如果行為人是趁被害人完全沒注意的時候將精液抹在被害人身上，就沒有使用強制手段，沒有營造一個難以抗拒的情境，也就不符合強制猥褻罪的「強制」。
【射精在別人身上：刑法第309條公然侮辱】
實務上曾經有過將精液甩到別人的外套上成立公然侮辱罪的案件（臺灣新竹地方法院刑事判決109年度簡上字第138號）。公然侮辱指的是用粗鄙的言語、行動等，使他人在精神上感到難堪或不快，並足以貶損他人的社會評價而言。依照我們社會的觀念來看，當有人在公共場合將精液潑灑在別人身上，確實會讓別人感到有被侮辱的感覺，因此是會成立公然侮辱罪的。然而，公然侮辱罪是告訴乃論之罪，也就是說必須要被害人有對檢察官提出要告公然侮辱，否則檢察官不會自動介入。所以在米砂所說的這個案件，如果被害人也有提起公然侮辱的告訴，應該就有讓檢察官起訴的空間。 另外，把精液潑在別人的衣物上，也會有刑法第354條毀損罪的問題，畢竟沾過精液的衣服，多數人就不會再穿了。本案當中，檢察官應該是不會因為被害人職業是女優就不起訴，所以我們推測的幾種可能，希望以上的解釋有助於這個案件的釐清啦！
新聞來源：https://star.ettoday.net/news/2214565