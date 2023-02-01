公眾場合被噴精「檢方竟因職業不起訴」 律師這樣說....

【射精在別人身上：刑法第309條公然侮辱】

實務上曾經有過將精液甩到別人的外套上成立公然侮辱罪的案件（臺灣新竹地方法院刑事判決109年度簡上字第138號）。公然侮辱指的是用粗鄙的言語、行動等，使他人在精神上感到難堪或不快，並足以貶損他人的社會評價而言。依照我們社會的觀念來看，當有人在公共場合將精液潑灑在別人身上，確實會讓別人感到有被侮辱的感覺，因此是會成立公然侮辱罪的。然而，公然侮辱罪是告訴乃論之罪，也就是說必須要被害人有對檢察官提出要告公然侮辱，否則檢察官不會自動介入。所以在米砂所說的這個案件，如果被害人也有提起公然侮辱的告訴，應該就有讓檢察官起訴的空間。 另外，把精液潑在別人的衣物上，也會有刑法第354條毀損罪的問題，畢竟沾過精液的衣服，多數人就不會再穿了。本案當中，檢察官應該是不會因為被害人職業是女優就不起訴，所以我們推測的幾種可能，希望以上的解釋有助於這個案件的釐清啦！

新聞來源：https://star.ettoday.net/news/2214565