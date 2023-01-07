「寵物不只是財產是家人」，寵物受害可否請求精神慰撫金嗎？律師這樣說....

【狗狗死了，可以請求精神慰撫金嗎？】
日前有一名飼主愛犬送到寵物美容店美容時，在其他顧客開門的時候衝了出去被車子撞到過世了，該名飼主事後有獲得財物損失的賠償，但請求精神慰撫金的部分則是遭到法官駁回。到底寵物過世，可不可以向造成寵物死亡的人請求精神上的慰撫金呢？
【實務怎麼說？】
實務上大多數的見解都認為，不得因為寵物過世而請求慰撫金。實務法院中若想嘗試以寵物過世請求慰撫金，是依照民法第195條。然而，民法第195條規定的是「人格法益」以及「身分法益」，寵物在實務損害賠償的請求上被認作是「財物」，也就是說只是個「物品」，並不屬於「人格法益」（比如說：使用多年的iphone被別人弄壞，也就只是物品損害，不能據此請求慰撫金）。而只是「物」的寵物，當然就不會與飼主有什麼身分法益的關係（況且第195條第3項只規定父母、子女、配偶的身分法益）。 不過仍然有極少數的見解（最常提到的就是：臺灣高等法院民事判決106年度消上易字第8號）肯定寵物死亡可以請求慰撫金。主要理由是因為飼主與寵物的關係有時已經接近於伴侶關係，寵物過世就如同伴侶死亡一樣令人心痛。而最近的憲法法庭在一則不受理裁定當中，也有三位大法官表示，寵物對於某些飼主而言如同子女，法律應該要開始面對時代變遷下所衍生的新問題。另外也有民進黨立委認為對寵物的感情應該受到保障而��可以請求慰撫金，故倡議應該修正民法第195條。
【如果對狗狗貓貓的傷害可以請求慰撫金，可能會⋯】
家裡的狗狗貓貓死掉是一件很令人難過的事情。然而，若將寵物也納入慰撫金賠償的範圍中，首先就會面對到幾個問題。比如說：現在既然男女朋友、未婚夫妻都還不在慰撫金賠償範圍中（僅有父母、子女、配偶），若將寵物貿然認定為在可以請求賠償的範圍中，是否會有失衡的現象？寵物金龜子、蠶寶寶、鱷魚等等被弄死，可否請求慰撫金？又或者，有一些人對於某些物品也是感情至深，比如：傳了十八代的手鐲、絕版的優質底片相機等等，這些物品若被弄壞，也可能導致所有人如同喪失寵物一樣難過，是不是也有可能會引起也要以「物品」請求慰撫金的爭議？另外，也有可能會面對到事實上沒有那麼多司法資源可以去計算慰撫金的實際問題。你又怎麼看呢？可不可以因為貓星人、汪星人或其他寵物被傷害、甚至最後導致死亡，而請求慰撫金呢？
🎸新聞來源：https://www.chinatimes.com/realtimenews/20220422004515-260407?chdtv