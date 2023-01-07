「寵物不只是財產是家人」，寵物受害可否請求精神慰撫金嗎？律師這樣說....

【如果對狗狗貓貓的傷害可以請求慰撫金，可能會⋯】

家裡的狗狗貓貓死掉是一件很令人難過的事情。然而，若將寵物也納入慰撫金賠償的範圍中，首先就會面對到幾個問題。比如說：現在既然男女朋友、未婚夫妻都還不在慰撫金賠償範圍中（僅有父母、子女、配偶），若將寵物貿然認定為在可以請求賠償的範圍中，是否會有失衡的現象？寵物金龜子、蠶寶寶、鱷魚等等被弄死，可否請求慰撫金？又或者，有一些人對於某些物品也是感情至深，比如：傳了十八代的手鐲、絕版的優質底片相機等等，這些物品若被弄壞，也可能導致所有人如同喪失寵物一樣難過，是不是也有可能會引起也要以「物品」請求慰撫金的爭議？另外，也有可能會面對到事實上沒有那麼多司法資源可以去計算慰撫金的實際問題。你又怎麼看呢？可不可以因為貓星人、汪星人或其他寵物被傷害、甚至最後導致死亡，而請求慰撫金呢？

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