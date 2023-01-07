大怒神死亡事件！家屬傷心欲絕要求遊樂園負責，律師曝：恐有難度....

【以前也有發生類似的事，法院判決結果是…】

在遊樂園搭遊樂設施後，身體不舒服甚至最後死亡的憾事，除了�前些日子的事件，以前也有發生過類似的事，家屬向法院提起訴訟，請求損害賠償。 在「搭乘笑傲飛鷹案」中，經歷三個審級，最後法院就遊樂園的舉證，經由上面提到的標準判斷，認為遊樂園提供遊樂設施，是有符合消保法規定的標準的，對於遊樂園員工的處理，法院經由事發時員工的處理方式判斷，也認為員工沒有過失，因此遊樂園與員工都不需要負損害賠償責任。（臺灣高等法院105年度消上字第3號判決參照） 至於在「搭乘瑪雅探險雲霄飛車案」中，在一審法院認定遊樂園的警語，沒有告訴乘客，如果沒有遵守會造成什麼樣的危險，讓遊客沒有辦法考量要不要玩或是玩的時候知道要注意，且認為遊樂設施對遊客的損害有因果關係，因而認定遊樂園要負損害賠償責任（南投地方法院102年度訴字第106號判決參照）。但在上訴二審後，法院則認為遊樂園的警語已經足夠詳細而符合消保法的標準了，不應該苛求遊樂園把所有可能發生的結果都寫上去，遊客應該要自行評估要不要玩，最後判遊樂園不用負損害賠償（臺灣高等法院台中分院103年度上字第494號判決參照）。