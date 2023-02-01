「球棒V.S辣椒水頂尖對決！」律師點正當防衛關鍵.

【正當防衛是對「現在」不法侵害所為的防衛行為】

正當防衛規定在刑法第23條「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」要對於「現在不法侵害」，所為的防衛行為才不處罰，那什麼是「現在不法侵害」呢？ 法院認為所謂的「現在」有別於過去或未來，是指侵害行為「已經著手，但尚未終了」這個時點，如果侵害已經終了，就是過去，或尚未著手，只是預料有侵害，就是在未來，反擊過去或未來的侵害行為，不屬於防衛行為，而無法適用刑法第23條。（最高法院30年上字第1040號、84年度台非 字第208 號、96年度台上字第3526判決、100 年度台上字 第4939號刑事判決參照） 舉例而言，對方拿起球棒準備揮下時，我們噴辣椒水反擊，可以主張自己是在正當防衛，但如果對方只是拿著球棒，尚未做出攻擊動作，我們�就噴對方辣椒水，則有可能不被認為是正當防衛。