「球棒V.S辣椒水頂尖對決！」律師點正當防衛關鍵.

【球棒與辣椒水的對決！被攻擊時，我可以反擊到什麼地步？】
最近發生多起只因為小小的行車糾紛，對方就怒氣衝衝拿起球棒下車的案例，當對方拿著球棒走到我們前面，我們可以先下手為強攻擊對方嗎？還是要對方已經打到我們了，我們才能反擊呢？反擊的程度又到哪裡，才不會反而被對方告呢？以下舉例來說分明。
【正當防衛是對「現在」不法侵害所為的防衛行為】
正當防衛規定在刑法第23條「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」要對於「現在不法侵害」，所為的防衛行為才不處罰，那什麼是「現在不法侵害」呢？ 法院認為所謂的「現在」有別於過去或未來，是指侵害行為「已經著手，但尚未終了」這個時點，如果侵害已經終了，就是過去，或尚未著手，只是預料有侵害，就是在未來，反擊過去或未來的侵害行為，不屬於防衛行為，而無法適用刑法第23條。（最高法院30年上字第1040號、84年度台非 字第208 號、96年度台上字第3526判決、100 年度台上字 第4939號刑事判決參照） 舉例而言，對方拿起球棒準備揮下時，我們噴辣椒水反擊，可以主張自己是在正當防衛，但如果對方只是拿著球棒，尚未做出攻擊動作，我們�就噴對方辣椒水，則有可能不被認為是正當防衛。
【正當防衛行為必須有必要性，盡量選擇侵害較輕的防衛手段】
正當防衛行為必須有必要性，也就是以受到攻擊的時點判斷，正當防衛者需要在數個同樣可以排除侵害的手段中，盡量選擇較溫和或侵害較輕的手段。如果防衛行為逾越必要性，就可能是「防衛過當」，依刑法第23條但書「但防衛行為過當者，得減輕或免除其刑。」也就是防衛行為還是違法，但可以減輕或免除刑責。 舉例而言，對方拿著球棒準備揮下時，我們直接以槍射擊駕駛人頭部或其他致命部位，造成駕駛人死亡，就是防衛過當，我們還是會被論以殺人罪，只是可以減輕或免除刑責。
【當防衛行為已經排除侵害，就要停下來】
當防衛行為已經排除侵害，也就是把著手打斷，讓侵害終了、成為過去時，就應該停下來，而不是繼續把侵害人打到不能再為侵害行為，否則也可能構成第23條但書的防衛過當。 舉例而言，對方拿著球棒準備揮下時，我們趕緊拿辣椒水狂噴，對方遮臉、將球棒丟棄，這時侵害行為已經終了，如果我們再繼續噴辣椒水，就有可能會防衛過當。 所以正當防衛也是有技巧的，記住以上這幾點原則，對於侵害行為適度的反擊，可以讓我們能夠保護自己的人身安全，又不會因此吃上官司喔。
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