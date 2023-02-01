「灰嘗好吃！？」愛你愛到吃掉你.

【所以「妻子知不知道吃骨灰是犯罪」很重要】

假設妻子知道吃骨灰是犯罪，卻還是做了，那依照上述的刑法第247條第2項，應會成立毀壞骨灰罪。但如果妻子不知道呢？實務判決（最高法院刑事判決110年度台上字第4120號）認為，是否是我國刑法第16條「有正當理由而無法避免者」，應該要衡酌「一般正常理性之人所具備之知識能力，判斷其是否已依符合客觀上合理期待之時機、方式等，善盡其探查違法與否之義務」，也就是說應該以客觀理性第三人的標準去衡量在本案中的妻子是否會知道「吃骨灰是犯罪」。在我們內部討論過程其實十分有趣，有人認為大眾聽到吃骨灰會有「譁然」的反應（也就是「天啊到底有誰會去吃骨灰！？」的反應），因此並不會構成第16條的「有正當理由而無法避免」，妻子仍應要揹負刑事責任，只是可以考慮減刑；但另外也有人認為，大眾應該都不會知道吃骨灰構成刑法上的犯罪，因此可以免除妻子的刑事責任。你呢？身為一般大眾的你，你的想法又是什麼呢（小編也是第一次思考吃骨灰的問題喔！）？

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