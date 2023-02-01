鬥牛使出「這招」失敗賠84萬！？律師解析.

【所以打籃球到底要多小心呢？】

那「善良管理人注意義務」究竟要多小心呢？比較具體的說法是指籃球人需要做到「依照一般社會通念，擁有相當籃球經驗與誠實勤勉的人所應具備的注意程度」，更簡單的理解就是一般有打籃球經驗的人都會做注意到的事情。 我們可再細分成在「設置完善的籃球場」與「設置不完善的籃球場」打球兩種情形。在「設置完善的籃球場」打球，如果籃球人依照規則及一般大家都會使用的方式打籃球，球還是彈出圍欄讓經過的用路人摔倒受傷，這種情況下由於籃球人已盡到注意義務並沒有過失行為，因此不會構成侵權行為，而不須負責任；但如果是在「設置不完善的籃球場」打球時，籃球人除了依照規則及一般大家會使用的方式打球外，更要注意到球是否會滾到鄰近的馬路，在做到一般人都可以認為球不會滾到馬路的程度才算盡到善良管理人注意義務，否則球滾到馬路上造成用路人受傷都是要負責的。 由於目前的籃球場，並沒有法規強制規定需要做什麼防護措施，是否是設置完善的籃球場，仍是以一般人的判斷標準來判斷，因此籃球人不能因為是在公設的公園打球，認為既然是公設的就一定完善，就可以完全不去注意球是否會滾到馬路上導致用路人受傷。