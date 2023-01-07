遺產可以贈與寵物嗎？你必須知道的三大招！不再怕寵物流離失所.

【生前的一切，死後會變怎麼樣？】

在思考阿吉該怎麼做之前，需要先建立一些有關「繼承」的概念。 首先，依民法的規定，在人死後，所有的權利義務都會全部由繼承人繼承，也就是生前的所有財產、契約、債務都會由繼承人繼承，當然依民法有所謂的限定繼承，也就是債務是有限度繼承的，但原則上繼承人是會繼承所有的權利義務。 再來，被繼承人（阿吉）有什麼方法可以規劃遺產要怎麼分配呢？最常見的就是利用「遺囑」，當遺囑合於法律規定有法律上的拘束力時，也就是法律規定一定要怎麼做，子女們就應該依照遺囑去分配遺產。而為了讓遺產可以好好的分配，會由「遺囑執行人」來執行遺囑，遺囑執行人在執行遺囑把遺產分配完之前，有管理遺產的義務，當然這麼辛苦的工作，他可以向繼承人請求報酬。 但問題來了，遺囑上的內容哪些才能有法律上的拘束力呢？ 依民法規定，遺囑通常只有寫關於分配遺產的事項，才會有法律拘束力，如果是寫像是希望怎麼辦理後事、拿出一筆錢成立基金會或是請別人幫忙照顧寵物，這些事項雖然寫了遺囑不會無效，但並沒有法律拘束力，也就是如果子女或受委託的人不做，也沒有辦法依法律請他一定要做。