遺產可以贈與寵物嗎？你必須知道的三大招！不再怕寵物流離失所.

【想把遺產都留給鸚鵡，可以嗎？】
年邁的阿吉想說在離開人世前，找一個可以信賴的人照顧長年陪伴他的鸚鵡啾啾，並且要把多年的積蓄，當作照顧啾啾的花費，全部都給照顧啾啾的人。但阿吉又擔心自己識人不明，在自己死後，拿到錢的人會不好好照顧啾啾，自己也沒有什麼辦法，除此之外也擔心子女們想要爭這筆自己想給啾啾的錢。 苦惱的阿吉究竟該怎麼做？
【生前的一切，死後會變怎麼樣？】
在思考阿吉該怎麼做之前，需要先建立一些有關「繼承」的概念。 首先，依民法的規定，在人死後，所有的權利義務都會全部由繼承人繼承，也就是生前的所有財產、契約、債務都會由繼承人繼承，當然依民法有所謂的限定繼承，也就是債務是有限度繼承的，但原則上繼承人是會繼承所有的權利義務。 再來，被繼承人（阿吉）有什麼方法可以規劃遺產要怎麼分配呢？最常見的就是利用「遺囑」，當遺囑合於法律規定有法律上的拘束力時，也就是法律規定一定要怎麼做，子女們就應該依照遺囑去分配遺產。而為了讓遺產可以好好的分配，會由「遺囑執行人」來執行遺囑，遺囑執行人在執行遺囑把遺產分配完之前，有管理遺產的義務，當然這麼辛苦的工作，他可以向繼承人請求報酬。 但問題來了，遺囑上的內容哪些才能有法律上的拘束力呢？ 依民法規定，遺囑通常只有寫關於分配遺產的事項，才會有法律拘束力，如果是寫像是希望怎麼辦理後事、拿出一筆錢成立基金會或是請別人幫忙照顧寵物，這些事項雖然寫了遺囑不會無效，但並沒有法律拘束力，也就是如果子女或受委託的人不做，也沒有辦法依法律請他一定要做。
【所以該怎麼做呢？】
了解繼承的一些原理原則後，那阿吉究竟該怎麼做呢？筆者這邊提供三個想法！
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委任契約 委任契約的方式，就是阿吉在生前與信賴的人先訂好一個委任契約，約定委託這個人在阿吉死後照顧啾啾，並把要給啾啾的錢當成管理費用，一併交給這個人。 不過因為委任契約原則上在委任人（阿吉）過世後就會消滅，所以阿吉要「在契約上特別約定，他死後委任契約不消滅」。 除此之外，由於前面提到阿吉過世後，他的委任契約關係也會被子女繼承，所以為了避免子女為了拿到這筆錢，終止這個委任契約，阿吉可以在契約上也寫下「終止契約需要負擔違約金的條款」，來箝制子女。 至於如果生前委託的人沒有好好照顧啾啾怎麼辦，這時候只能仰賴繼承委任契約的子女，透過債務不履行的規定，要求他好好照顧啾啾，也可以向他請求損害賠償。
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遺囑 至於遺囑的方式，則是阿吉在遺囑上寫下由遺囑執行人來管理啾啾，並且寫下一定時間內子女不能要求分割這些遺產，以藉由遺囑執行人執行遺囑而管理遺產的方式來照顧啾啾。 但這個方法的缺點是，由於前面提到人在過世後原則��上生前的一切都會由子女繼承而變成子女的，因此為了保障子女，民法規定，遺產不能分割的約定，最多只能10年，因此有學者也認為，在這種由遺囑執行人長時間管理遺產不分割的情形，最多也只能有10年，也就是說10年後子女就可以把照顧啾啾的錢以及啾啾當成遺產來分配掉。 而這個方法下，如果遺囑執行人不好好照顧啾啾，也只能仰賴子女，以親屬會議或是向法院聲請把他換掉。
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信託 最後還有一個方法，那就是以信託的方式，信託的方式簡單的理解，就是阿吉把要照顧啾啾的那筆錢交給信託的「受託人」，把啾啾交給信託的「受益人」並且約定受託人定期把錢交給受益人，讓受益人照顧啾啾，除此之外也可以指定一個「信託監察人」來監督整個信託的運作，也就是監督受託人有沒有好好付錢、受益人有沒有好好照顧啾啾。 但目前在台灣還沒有金融機構提供這個服務，因此如果要以這個方式辦理的話，只能找相對金融機構比較沒有保障的自然人，因此是需要評估自然人擔任受託人會產生的風險的。
【方法各有優缺，找到信賴的人最重要】
看完上面的方法後，可以了解阿吉現在可以用的方法其實各有優缺，關鍵還是要找到可以信賴的人，去照顧啾啾。或許沒有最棒的方法，因此還是提早思考並尋求專業，找到最適合的方式！