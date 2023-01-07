拍「愛情動作片」挨告侵害配偶權？律師告訴你！.

【女優、男優、床戲、吻戲，另一半可不可以告侵害配偶權？】

在法院判斷侵害配偶權上，「逾越一般男女朋友交往分際之行為」是法院的判斷事項之一，也就是說，過夜、親吻、傳鹹濕訊息、全裸躺在床上閒聊等等這些不是一般普通異性朋友會做的行為，時常被法院用來當作認定侵害配偶權有無的行為。那麼，一名演員如果和其他演員演床戲、吻戲；或者是成人電影的工作者所演出的性行為劇碼，配偶可不可以去告這名演員還有和他對戲的人侵害配偶權？

依照民法的第184條以及第195條，故意或過失不法侵害他人�的權利以及人格法益，被害人可以請求損害賠償，這兩條是請求侵害配偶權的損害賠償會用到的法條。人格法益就是人格權上要保護的權益，舉例來說，作為一名配偶，若別人和自己的先生或太太發生性行為，便侵害到了自己人格權中的配偶權。另外，人格法益包山包海，舉例來說，父母和子女之間也是受保護的範圍。

要向配偶或出軌的一方請求侵害配偶權的損害賠償，必須要配偶還有小三或小王有侵害配偶權的故意，而這也是判斷民法第184條和第195條應該要判斷的事項，也就是說，我們要去判斷配偶和小三或小王主觀上是不是真的想外遇。然而，我們也知道我們不可能完全探知對方心裡到底在想什麼，法院當然也不會知道（大家都不會讀心術），所以這時就會高度仰賴客觀情狀去判斷通常來說我們會不會認為演員或成人電影的工作者是真的在「侵害配偶權」或者只是配合演戲。

通常在拍攝現場必定有大量的工作人員、機器、鏡頭在拍攝，應該可以認為客觀來看這是一個工作的場合，而演員們就是配合劇本演出，畢竟一般人不會想在有多數人的情形下做壞壞的行為。所以即使是客觀來看，演員也是親了、抱了、上了⋯⋯和一般的外遇出軌做的事情沒什麼兩樣，但從當下的事實脈絡來看，演員們只是敬業演出，而不是「侵害配偶權」的行為，也因此就不會構成民法第184條、第195條的侵害配偶權的行為。所以就算演員的配偶因為該名演員演了這些戲而心裡覺得不舒服，但因為主觀上演員還有對戲的人沒有「侵害配偶權的故意」，所以配偶也告不成（當然不排除假戲真做的情形，不過要證明工作的當下是真的親真的啪啪，而不是在認真工作，就難上加難了⋯⋯）。