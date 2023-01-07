4杯飲料遭求償「20萬」！司法遭到濫用！律師說給你聽！.

【檢察官起訴後⋯⋯】

很不幸的，檢察官在本案當中確實就真的給他起訴了。那麼進到法院之後，一定只�能被宣告有罪嗎？這邊我們可以參考一個在學理上已經有不少討論、部分判決也早有在用的「可罰違法性」概念。該概念指的是，在侵害的法益和行為都很輕微的時候，參照一般社會倫理觀念根本不需要發動刑罰加以處罰，此時我們就不需對該名被告以刑法處置（可參考最高法院刑事判例74年台上字第4225號）。因此，在這邊法院也可以有另外一種可能，也就是使用「可罰違法性」的概念，讓這個新鮮人不會因為只是275元就要接受審判並被處以三個月徒刑（雖然最後有緩刑2年）。 不過「可罰違法性」是指非常輕微的行為，才可不用刑法處理。如果法院認為275元已經不是很小的金額、而是一定要以刑法處理，則就會變成我們在這邊看到的這個判決，法官以刑法第59條從輕量刑，並且再依刑法74條給予緩刑。然而，法院事實上還有另外一條路可以走，也就是在認為情節輕微、其情可憫的情況下，以刑法第61條讓該名新鮮人直接免除其刑。 經過上述分析之後，凹了275元的案件其實可能有多種的發展可能，其實我們認為法院應該要善用「可罰違法性」的概念，畢竟在金額不到300元的情況下對被告處以徒刑，除了有情輕法重的問題，也會對珍貴的司法資源造成浪費（不過要澄清的是，多帶飲料走當然是不對的行為啦！）。

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