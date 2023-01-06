員警被控貪汙！同情無照拾荒翁沒開單，結局曝....

【法院用什麼理由，認為員警無罪的呢？】

因此，依照上面的說明，要構成圖利罪，除了真的要有做圖利的行為以外，心理也要有圖利的這個想法並且知道自己做的這件事是違法的，才會構成。不可以因為公務員失當的行為結果，有人因此獲得不法利益，就認為公務員有圖他人利益的犯罪意圖。 在這個案子裡，法院也採取這樣的標準。 根據阿伯的證詞，當天員警與阿伯的互動中完全沒有明示或是暗示跟他索賄金錢或財務，來換取不用開罰單的情形，員警在確認阿伯的狀況之後就離開了，可以看出員警和阿伯沒有任何交情。除此之外，法院也認為每個員警的工作能力、對法規的熟悉度都不太一樣，不能認為每個員警對道路交通處罰條例都有正確的理解跟認知，因此案子裡的員警或許是對道路交通處罰條例有誤認，或許是因為工作負荷過重沒有時間好好研讀修法的內容，才會誤以為自己有可以決定要不要開罰單的職權，他並沒有圖利阿伯的犯罪意圖。