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員警被控貪汙！同情無照拾荒翁沒開單，結局曝....

員警被控貪汙！同情無照拾荒翁沒開單，結局曝...

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-08-11更新 2023-09-18
雷皓��明律師
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日前，一名員警在巡邏時，發現阿伯騎著沒有掛牌的機車，於是將阿伯攔檢盤查，發現阿伯除了機車沒有掛牌以外，也沒有駕照，因此依照道路交通處罰條例準備開出6000元的罰單。但阿伯不斷求情，告知員警自己是以拾荒維生，機車是鄰居夫妻報廢不要借給他的，員警與阿伯回家查看並詢問鄰居後，出於同理心，「以為自己有權限可以決定要不要開罰單」，就把原本已經填寫好的罰單劃掉，放阿伯離開。 過幾天值勤時，因為有開罰單的需要，拿原本要開給阿伯的劃掉罰單，重新開給另一位違規的用路人，用路人在進行申訴救濟程序時，員警前幾日劃掉紅單的事才爆發，檢察官因此以貪汙治罪條例的圖利罪起訴員警，經由地方法院、高等法院，最終判決員警無罪。

【拾荒阿伯無照騎車，警劃掉紅單遭起訴，判決出爐！】

日前，一名員警在巡邏時，發現阿伯騎著沒有掛牌的機車，於是將阿伯攔檢盤查，發現阿伯除了機車沒有掛牌以外，也沒有駕照，因此依照道路交通處罰條例準備開出6000元的罰單。但阿伯不斷求情，告知員警自己是以拾荒維生，機車是鄰居夫妻報廢不要借給他的，員警與阿伯回家查看並詢問鄰居後，出於同理心，「以為自己有權限可以決定要不要開罰單」，就把原本已經填寫好的罰單劃掉，放阿伯離開。 過幾天值勤時，因為有開罰單的需要，拿原本要開給阿伯的劃掉罰單，重新開給另一位違規的用路人，用路人在進行申訴救濟程序時，員警前幾日劃掉紅單的事才爆發，檢察官因此以貪汙治罪條例的圖利罪起訴員警，經由地方法院、高等法院，最終判決員警無罪。

【員警劃掉紅單，犯了什麼罪？】

員警劃掉紅單，沒有拿到任何好處，為什麼還有可能違法呢？檢察官起訴員警的法條，是貪汙治罪條例第6條中的圖利罪，也就是當公務員明明知道做某些事是違法的（例如，拿了好處，就不開罰單），可是還是為了自己或是其他人的利益去這麼做，因此獲得了不法利益。而這個利益不一定要真的有拿到好處，如果是讓原本應該繳罰單的人因此不用繳法單，也算是讓其他人得到不法利益，而構成圖利罪。

【法院用什麼理由，認為員警無罪的呢？】

因此，依照上面的說明，要構成圖利罪，除了真的要有做圖利的行為以外，心理也要有圖利的這個想法並且知道自己做的這件事是違法的，才會構成。不可以因為公務員失當的行為結果，有人因此獲得不法利益，就認為公務員有圖他人利益的犯罪意圖。 在這個案子裡，法院也採取這樣的標準。 根據阿伯的證詞，當天員警與阿伯的互動中完全沒有明示或是暗示跟他索賄金錢或財務，來換取不用開罰單的情形，員警在確認阿伯的狀況之後就離開了，可以看出員警和阿伯沒有任何交情。除此之外，法院也認為每個員警的工作能力、對法規的熟悉度都不太一樣，不能認為每個員警對道路交通處罰條例都有正確的理解跟認知，因此案子裡的員警或許是對道路交通處罰條例有誤認，或許是因為工作負荷過重沒有時間好好研讀修法的內容，才會誤以為自己有可以決定要不要開罰單的職權，他並沒有圖利阿伯的犯罪意圖。

【法院判無罪！員警沒有要圖利阿伯，只是誤以為自己有權利可以不開罰單】

這個案子，地方法院以及上訴的高等法院，都用上面的標準認為員警並沒有構成貪汙治罪條例的圖利罪，因此判員警無罪。主要的理由如同上面所說明的，員警重頭到尾沒有要圖利阿伯的意思，也不知道自己遇到沒掛牌又無照駕駛的阿伯沒有依照道路交通處罰條例開罰單是違法的，因此才劃掉阿伯的罰單。 這個案子法院以法理的基礎認定員警無罪，在貪汙治罪條例處罰過重（貪汙治罪條例第六條圖利罪法定本刑：「處五年以上有期徒刑，得併科新臺幣三千萬元以下罰金」）的情況下，是值得肯定的。但在修法前，員警還是要確實執行職務，用路人也遵守法規，才是目前最安全的作法！

🎸新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220719/2297105.htm

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