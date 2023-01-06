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法院認證「性騷擾」？過馬路肘擊OL胸部挨罰2萬！.

法院認證「性騷擾」？過馬路肘擊OL胸部挨罰2萬！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2022-09-29更新 2023-09-18
雷皓��明律師
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去年一名OL在過馬路時，與對象迎面而來的男子相撞。當時，男子手插口袋，手肘撞擊到OL的胸部，撞到後男子沒有理會繼續向前走，但OL認為受性騷擾將男子攔下，雙方爭吵理論後，OL認為被男子性騷擾，因此前去派出所報案。男子後依「性騷擾防治法」遭主管機關開罰2萬元，男子不服提起行政訴訟，法院判斷後，認為男子有過失，因此仍應受罰。 但男子的行為真的應該受罰嗎？ 有可能走在路上不小心撞到人，就被說成性騷擾嗎？

【過馬路，手肘撞到OL胸部，遭罰2萬！？】

去年一名OL在過馬路時，與對象迎面而來的男子相撞。當時，男子手插口袋，手肘撞擊到OL的胸部，撞到後男子沒有理會繼續向前走，但OL認為受性騷擾將男子攔下，雙方爭吵理論後，OL認為被男子性騷擾，因此前去派出所報案。男子後依「性騷擾防治法」遭主管機關開罰2萬元，男子不服提起行政訴訟，法院判斷後，認為男子有過失，因此仍應受罰。 但男子的行為真的應該受罰嗎？ 有可能走在路上不小心撞到人，就被說成性騷擾嗎？

【關於性騷擾，法律這麼規定！】

當一個人違反別人的意願做出與「性」或「性別」有關，並且讓別人心生畏怖、感受敵意或覺得受冒犯，那這個行為就有可能是所謂的「性騷擾」。 但依照性騷擾防治法，有兩種不同程度的規定，如果一開始行為人不是出於「性騷擾的意圖」也就是心裡沒有想著就是要性騷擾別人的話，那就有可能會構成性騷擾防治法第2條的情形，這時候會依第20條，處一萬元以上十萬元以下罰鍰的行政罰；但如果是一開始就是想要性騷擾別人，而做出像是乘人不及親別人、抱別人或觸摸臀部、胸部或其他隱私處的話，那依第25條就要處以刑罰了，這樣的行為有可能會被處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金的刑事責任。 兩者最直觀的差別，就是行政罰沒有前科，但刑罰是有前科的！

【馬路撞胸案，法院怎麼說？】

回到上面的馬路撞胸案，在這個案例中，法院勘驗監視器後，認定男子確實沒有對女子性騷擾的「意圖」因此不構成性騷擾防治法第25條的罪名，但還是有可能可以構成性騷擾防治法第2條的情形。在第2條的判斷，法院首先認定女子是所謂的「合理被害人」，並認為案發的當時，男子是有餘裕採取適當的措施（例如，可以閃避或往右側身）來避免與女子有肢體碰觸，但男子並沒有這樣做，所以具有疏未注意的過失，還是構成性騷擾防治法第2條。（臺灣新北地方法院 111 年度簡字第 69 號判決參照） 這樣的結果或許會讓人有些疑惑，難道男子過馬路沒有閃避撞到女子，就是性騷擾的行為嗎？難道女子就不用閃避嗎？

【類似案件：菜市場過路案，法院怎麼說？】

法院的判斷或許有些疑慮，讓我們看看其他類似的案子，法院怎麼認定吧！ 在另一件菜市場發生的過路案中，一名男子為了想從擁擠的菜市場中離開，穿越人群時，觸碰到另一名女子的臀部，亦因此受性騷擾防治法第2條規定，而被處以罰鍰，但男子提起行政訴訟，訴訟進行到高等法院，高等法院認為判斷有沒有構成性騷擾防治法第2條之規定，除了要看被害人主觀上有沒有被騷擾的感受外，也要審酌個案事件發生之背景、環境、當事人之關係及互動、行為人之言行等客觀具體情狀為綜合判斷，而這個標準也是性騷擾防治法施行細則第2條的標準。 最後，這個案子法院經由案發所在地是菜市場，發生情形是買菜的過程，以及男子只是要離開菜市場過路等情形綜合判斷，認為男子想要從女子身後經過時，雖然有疏未注意走道的空間，貿然的從女子的背後擠身穿過，可能有牴觸道德規範、沒有禮貌，但依一般人的正常理解，這只是男子的失禮魯莽的行為，不能認為這個行為就含有「性」或「性別」的內涵，會對女子造成性或性別的冒犯，而要被性騷擾防治法處罰。（臺中高等107年度簡上字第3號行政法院判決參照）

【小心為上，免去不必要的麻煩】

看完上面的判決，其實可以發現，一開始沒有想要性騷擾別人的情形下，在路上不小心撞到他人的胸部，或是過路時不小心碰到別人的臀部，都有可能構成性騷擾。但認定上應該如同菜市場過路案，要以「行為人過失」的行為有沒有與性或性別有關，並且除了以被害人心裡的感受外，也要依一般人覺得在這種情形下會不會有受到騷擾來判斷。因此或許在馬路撞胸案中，男子過馬路沒有閃避或是往右側身，只是一種沒有禮貌的行為，而不是對女子性或性別上有騷擾的性騷擾行為，畢竟如果真的被認定是性騷擾而受處罰，會對名譽有嚴重的引響，甚至經過多年也很難抹去，因此認定上還是要非常警慎。 以後在路上行走，還是遵守禮節、警慎小心，盡量避免與他人有不必要的肢體接觸，以免惹上不必要的麻煩。

🎸新聞來源：https://www.ettoday.net/news/20220914/2337499.htm

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