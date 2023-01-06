法院認證「性騷擾」？過馬路肘擊OL胸部挨罰2萬！.

【關於性騷擾，法律這麼規定！】

當一個人違反別人的意願做出與「性」或「性別」有關，並且讓別人心生畏怖、感受敵意或覺得受冒犯，那這個行為就有可能�是所謂的「性騷擾」。 但依照性騷擾防治法，有兩種不同程度的規定，如果一開始行為人不是出於「性騷擾的意圖」也就是心裡沒有想著就是要性騷擾別人的話，那就有可能會構成性騷擾防治法第2條的情形，這時候會依第20條，處一萬元以上十萬元以下罰鍰的行政罰；但如果是一開始就是想要性騷擾別人，而做出像是乘人不及親別人、抱別人或觸摸臀部、胸部或其他隱私處的話，那依第25條就要處以刑罰了，這樣的行為有可能會被處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金的刑事責任。 兩者最直觀的差別，就是行政罰沒有前科，但刑罰是有前科的！