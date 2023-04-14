「人肉搜索」行不行？律師告訴你.

【在網路論壇上，公布他人姓名、涉及事件或前科會有什麼樣的法律責任呢？】

「個資法」的部分： 依「個資法」第19條，應有特定目的，並有法律明文規定、增進公共利益所必要、個人資料取自於一般可得之來源…等情形，才能蒐集、處理或利用。

「兒童及少年福利與權益保障法」部分： 這部法的立法目的是為了促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利，保護對象是兒童及少年。

依「兒童及少年福利與權益保障法」第69條第4款及同法第103條之規定規定，如果在網路、廣播與電視等媒體上，報導、記載身分是「刑事案件或少年保護事件的當事人或被害人」的兒童及少年的姓名或其他足以識別身分的資訊，會被處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，且主管機關可以定期限要求移除，若沒有移除內容可以被連續處罰到移除為止。