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「人肉搜索」行不行？律師告訴你.

「人肉搜索」行不行？律師告訴你

律師談吉他雷皓明律師發佈 2021-08-09更新 2023-09-18
雷皓明律師
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南投縣某高中學生A男疑似性侵女同學長達兩年，還被爆料以警察之子的身分，威脅女同學不能說出去，警方也被懷疑意圖吃案，引發網友們的怒火，進而肉搜，A男的姓名與照片等個資並被公布在許多網路論壇上。 日前，南投縣政府要求論壇撤下相關文章，並認定《巴哈姆特》消極不配合刪文，依「兒童及少年福利與權益保障法」對其裁罰6萬元。公布「誰」的資訊會違法呢，以下來分析~

【鄉民的正義 公布犯罪嫌疑人行不行】

南投縣某高中學生A男疑似性侵女同學長達兩年，還被爆料以警察之子的身分，威脅女同學不能說出去，警方也被懷疑意圖吃案，引發網友們的怒火，進而肉搜，A男的姓名與照片等個資並被公布在許多網路論壇上。 日前，南投縣政府要求論壇撤下相關文章，並認定《巴哈姆特》消極不配合刪文，依「兒童及少年福利與權益保障法」對其裁罰6萬元。公布「誰」的資訊會違法呢，以下來分析~

【在網路論壇上，公布他人姓名、涉及事件或前科會有什麼樣的法律責任呢？】

「個資法」的部分： 依「個資法」第19條，應有特定目的，並有法律明文規定、增進公共利益所必要、個人資料取自於一般可得之來源…等情形，才能蒐集、處理或利用。

「兒童及少年福利與權益保障法」部分： 這部法的立法目的是為了促進兒童及少年身心健全發展，保障其權益，增進其福利，保護對象是兒童及少年。

依「兒童及少年福利與權益保障法」第69條第4款及同法第103條之規定規定，如果在網路、廣播與電視等媒體上，報導、記載身分是「刑事案件或少年保護事件的當事人或被害人」的兒童及少年的姓名或其他足以識別身分的資訊，會被處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，且主管機關可以定期限要求移除，若沒有移除內容可以被連續處罰到移除為止。

【在本次事件中，到底可以公布誰的姓名與涉及事件呢？】

加害嫌疑人： A男是性侵案件的嫌疑人，除非證明有立即再犯的危險性，否則公布他的姓名與涉及事件，並不具有公共利益，公布有違反個資法之嫌。 且A男是高中學生，為十二歲以上未滿十八歲之人，依兒少法的定義是 少年」，受到兒少法保護，當他為刑事案件的當事人時，不能公布姓名或足以辨識身分的資訊。

A男的父親： A男的父親是高階警官，雖被懷疑有向警方施壓，但依「兒童及少年福利與權益保障法」施行細則第21條、兒少法69條中「其他足以識別身分之資訊」的規定，也包括親屬的姓名這些關係足以識別兒童及少年的資訊，所以少年A男父親的姓名，也屬於兒少法規定不能公布的範圍。

疑似吃案的警員： 因為員警具有公務員身分，且涉及事件是其職務所職掌的範圍，如果他不客觀、公平處理應受理之案件，會造成警方行使國家賦予公權力的威信受到質疑，公共利益嚴重減損，所以依個資法規定，他的姓名應該屬於可以利用的個資範圍中，公布較不會有違反個資法的疑慮。

所以正義鄉民們請注意！在南投少年性侵案中，公布少年A與他的父親的姓名與涉及的事件，會被依個資法及兒少法處罰，將輿論的力量轉向督促警政機關積極作為，才是比較好的做法。

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