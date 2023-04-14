法院認證！？疫情之下的「謠言」.

【為什麼這兩名民眾最後都沒有受到處罰呢？】

社違法第63條以及傳染性肺炎條例第14條主要都是在處理「謠言」的問題，這兩名民眾沒有被處罰主要是因為檢察官和法官並不認為他們所說的是「謠言」。「謠言」是什麼？依照部分法院判決的定義：「『謠言』，乃指無事實根據憑空捏造、無的放失之為」，也就是畫唬爛的東西就是謠言。在東吳案中，該民眾有向東吳同學確認、事後也證明真的有同學確診；在摸頭案中，民眾是因為自己真實的就診經驗才提出質疑，故這兩案的民眾都沒有空穴來風般的畫唬爛、「製造謠言」。 而一般人又該怎麼避免自己因為製造「謠言」而被偵查機關調查呢？可以做的做法有：確認消息來源可靠、進行查證，或者是根據自己真實經驗所發言也不會被認為是「謠言」。一個謠言可能會影響我們、也有可能讓大眾陷入莫名的恐慌（如之前的衛生紙搶購潮），分享資訊是很重要的，但也要小心不要發出誤導的訊息喔！

新聞連結： https://reurl.cc/OElLR9 https://reurl.cc/lZq4nl