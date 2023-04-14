老司機退散！論「數位性暴力」管制之必要.

【讓我們無法上車！制定處理「數位性暴力」的條文或專法阻止私密影像散佈】

「數位性暴力」隨著科技日益進步，圖文音訊傳播容易，越來越盛行，樣態也越來越多元。

依行政院109年10月14日推動跨部會數位/網路性別暴力防治第2次研商會議決議，「數位性暴力」的定義為「透過網路或數位方式，基於性別之暴力行為。即針對性別而施加他人之暴力或不成比例地影響他人，包括身體、心理或性之傷害、痛苦、施加威脅、壓制和剝奪其他行動自由等。」

具體的樣態有網路跟蹤、惡意或未經同意散布與性/性別有關個人私密資料、網路性騷擾、基於性別貶抑或仇恨之言論或行為或是性勒索等。

但目前還未有法規或是專法專門來解決「數位性暴力」議題，如果是未滿十八歲的兒童或少年的影像，使用「兒童及少年性剝削防制條例」處理，成年人則是依行為情狀的不同，以「刑法」上「妨害秘密罪」(第315-1/315-2條)、「散布猥褻物品罪」(第235條)、「恐嚇危害安全罪」(第305條) 或是「誹謗罪」(第310條)等相繩。

但是和受害者所受的傷害相較，這幾個罪的刑度都偏輕，例如本案，路人拍攝私密影像後在網路論壇散播，成立第315-1與315-2條第三項「妨害秘密罪」刑度為五年以下有期徒刑，第235條「散布猥褻物品罪」則是處二年以下有期徒刑。

實務上類似案例實際判處約八個月至一年不等有期徒刑，且對於已流出的影像，沒有可以讓其從網路論壇下架的機制，影像不斷流傳、被點擊、再被分享，每被觀看一次，都讓受害者像是被性侵一次。(參照屏東地院109年度侵訴字第30號、桃園地院108年度訴字第1118號等)

躲在螢幕背後，觀看他人的私密影像，再用鍵盤評論他人，非常輕而易舉，往往無法讓人意識到他正在犯罪。一句句求上車看似戲謔的玩笑，卻如同利刃般，刺如受害者或有相同遭遇的人的心。

希望政府部門能夠盡速研議以修法或制定專法的方式，來處理數位性暴力議題，讓事件發生後，我們所能做的不只是訴諸道德呼籲，而是以法律作為受害者的後盾，用實際有效的處理方式，讓私密影像停止散佈流通。

新聞來源：https://reurl.cc/OEleG9