５分鐘讓你明白李義祥條款是什麼？.

【3人以上？】

一場事故當中，死亡人數越多，對被害人家庭、社會的影響也就更大，然而在過失致死罪增訂3人的條件，是否合理？車禍當中，幸運的話就自己跌倒瘀青、不幸的話連環追撞造成多人傷亡，死亡人數的多少有時只是 幸與不幸 的問題，以「運氣」去決定加害人應該被關幾年（啊你就雖所以要被關比較久），是否合理？這樣的法律還公平嗎？ 另外，也很有可能會影響到大眾運輸工具的司機，像是火車、�公車、捷運甚至是計程車的乘客都非常容易超過3人，難道要讓司機扛這麼大的責任和風險嗎？我只是個計程車司機啊！（咦）

因此，我們認為本次行政院拍板通過刑法過失致死罪的修正草案，雖然是為了解決大型事故中法定刑過輕的問題，但是卻有可能制定了一條模糊不清的法律，而3人以上的規定好似取決於加害人運氣好不好的問題，並非是好的立法方向。若真的認為過失致死罪刑度過輕，應調高現行刑度的上限，並讓法官在個案當中自行裁量。

最後要說明的是，基於刑法的罪刑法定原則，只會用加害人「行為『時』」的法律處罰加害人，所以即便後來上述草案真的施行了，因為李義祥等人犯案時（4月2號那天）本草案還沒通過，也不會適用本草案，因此李義祥等人在本次事件當中最高的刑度也只會是現行法的 5年。