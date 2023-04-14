５分鐘讓你明白李義祥條款是什麼？.

【李義祥條款，大家說好不好？】
行政院4月22日拍板通過刑法過失致死罪修正草案，草案內容將於刑法276條過失致死罪中增訂兩項：一是「情節重大，處1年以上7年以下有期徒刑」、二是「情節重大且因而致3人以上於死者，處3年以上10年以下有期徒刑」，起因是因為0402太魯閣事件中，李義祥等人被檢方以過失致死罪起訴，現行法過失致死罪最高刑度5年，遭批評這場悲劇中死了這麼多人，刑度怎麼樣最高才5年！？
【情節重大？】
法律應該要非常重視 明確性原則，需要動用國家刑罰權的刑法更是如此，然而「情節重大」，卻有可能會有導致判斷標準會因不同法官而有差異；而整部刑法當中的罪名，也找不到任何法條文字中有因「情節重大」而加重刑度的條文，是否應該因為太魯閣號事件所衍生的社會輿論，而以這種方式修刑法，應有待商榷。若真的覺得刑法過失致死罪的刑度太輕，可考慮直接調高最高刑度即可，而非增訂模稜兩可的「情節重大」的條文。 此外，行政院政委羅秉成受訪時表示，情節重大包含了參酌行為人「注意義務」，然而這可能會有已經刪除的「業務過失致死罪」復活的問題，也就是說，法官可能難以避免以行為人的職業去判斷注意義務的高低。
【3人以上？】
一場事故當中，死亡人數越多，對被害人家庭、社會的影響也就更大，然而在過失致死罪增訂3人的條件，是否合理？車禍當中，幸運的話就自己跌倒瘀青、不幸的話連環追撞造成多人傷亡，死亡人數的多少有時只是 幸與不幸 的問題，以「運氣」去決定加害人應該被關幾年（啊你就雖所以要被關比較久），是否合理？這樣的法律還公平嗎？ 另外，也很有可能會影響到大眾運輸工具的司機，像是火車、�公車、捷運甚至是計程車的乘客都非常容易超過3人，難道要讓司機扛這麼大的責任和風險嗎？我只是個計程車司機啊！（咦）
因此，我們認為本次行政院拍板通過刑法過失致死罪的修正草案，雖然是為了解決大型事故中法定刑過輕的問題，但是卻有可能制定了一條模糊不清的法律，而3人以上的規定好似取決於加害人運氣好不好的問題，並非是好的立法方向。若真的認為過失致死罪刑度過輕，應調高現行刑度的上限，並讓法官在個案當中自行裁量。
最後要說明的是，基於刑法的罪刑法定原則，只會用加害人「行為『時』」的法律處罰加害人，所以即便後來上述草案真的施行了，因為李義祥等人犯案時（4月2號那天）本草案還沒通過，也不會適用本草案，因此李義祥等人在本次事件當中最高的刑度也只會是現行法的 5年。