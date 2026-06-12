教育部長舉報謠言：捍衛真實教育的挑戰與希望

【該主席會被處罰嗎？】

該主席所說的肛交、多人性愛與用藥，其實隨便抓一本課本或是教育現場都可知道「不是事實」，這其實很明確。 但問題是，即便該主席說的不是事實，也不見得會被社會秩序維護法處罰。

從我國法院的判決來看，所謂的「散布謠言、足以影響公共之安寧」，基本上都要是跟犯罪有關，例如散布有人在性侵他人、有人在吸毒、有搶案或槍擊案這種犯罪的假消息；即便不是犯罪，也要跟重大的民眾安全有關，例如散布假淹水的消息。 （關於假消息的處罰，可以參考我之�前的貼文：https://www.facebook.com/LawyerGuitar/posts/2074925192592896）

我的感覺是，法院覺得所謂的謠言要造成讓人民有害怕、想要逃難的感覺，才算是足以影響公共安寧。

回過頭來看這次的案例，該主席雖然講了我國教育的不實資訊，可是這些資訊似乎與犯罪無關；說學校亂教肛交、多人性交，也不會造成民眾想要帶著學子逃難的恐慌。因此，該主席的案件即便被送到法院，法官也有可能認為這種不實資訊還不足以影響公共之安寧，最後判決免罰。

簡單來說，該主席的行為很惡劣，但至少根據現行法與實務運作來看，可能還不到用法律處罰的程度，除非修改法律。