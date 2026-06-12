平衡法治與良心使命：警察的權利與責任

【警察有不執法的權利，甚至是責任、義務】

1.抗議或拒絕服從的權利 以最多人說的「服從」來說，其實警察不見得要完全遵守命令，有抗議甚至拒絕的空間。

依照公務人員保障法第17條規定，如果公務人員認為長官的命令違法，依法有報告、反應的義務；如果長官堅持命令不違法，而以書面署名下達時，公務人員才有服從的義務，這個時候的法律責任，全由長官負擔。 如果長官拒絕用書面署名的方式下達命令，視為撤回其命令，意味著公務人員不用遵守長官的話。

2.暫停的權利 公務人員保障法規定，如果現場長官認為已發生危害狀況，或是明顯有發生危害之虞者，可以視情況暫時停止執行。 這邊既然提到「現場」，意味著即便命令來自於上頭，在現場的警察仍舊有判斷的主導權，即便不能拒絕服從，至少能夠「暫停」執行某些措施。

3.克制的義務 警察雖然依法行事，但不代表警察可以無節制的使用強制力。 警察職權行使法第3條規定，警察行使職權，不能超過必要限度，且應該採用對人民侵害最少的方法；如果執法的目的已達，也應該主動終止執行。

因此，如果警察的目的是「要求解散」，就不應該在人民後退時繼續「追打」；如果「使用警棍」就足以喝斥、擊退人民，就不應該使用「槍擊」。

公務人員有上下服從的義務，這樣才能使公務機關正常運作，警察也不例外。 但是，公務人員也能有思想或自我意識，因此法律也才規定公務員有權利去抗議、暫停或是終止，並且要求公務員在執法過程中自我克制，這些都表示了公務人員並不是機器、機械，不僅在現實上有拒絕瞄準的自由，法律上更是有拒絕執法的權利，甚至義務。