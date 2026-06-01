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網路公審的法律界線：世新大學生影片事件引發思考

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-06-21更新 2026-06-01
雷皓明律師
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看了最近流傳的世新大學生影片，我真的是開了眼界，這世界上真的人能夠如此輕鬆地說出這麼傷人又噁心的話。但邊看我不禁想：「惡劣歸惡劣，將這種影片po網公審，被害的大學生會不會有法律責任？會不會被這個惡劣學生的律師家庭提告呢？」

【世新大學生：po影片公審有沒有問題】

看了最近流傳的世新大學生影片，我真的是開了眼界，這世界上真的人能夠如此輕鬆地說出這麼傷人又噁心的話。但邊看我不禁想：「惡劣歸惡劣，將這種影片po網公審，被害的大學生會不會有法律責任？會不會被這個惡劣學生的律師家庭提告呢？」

【po影片公審犯法嗎？】

姑且不論對錯，未經同意錄下富含他人惡行的影片並po網，可能會有竊錄罪、誹謗罪與侵害個資等問題。我覺得這個被害人錄下惡行惡狀並po網，並不構成犯罪，但有可能要承擔個資法的賠償責任．．．

1.竊錄罪 刑法第315條之1處罰無故竊錄他人非公開活動的行為。這個影片案發時畢竟不是在大馬路上，因此可能有犯法疑慮。

不過，我國對於「非公開活動」，不僅看當事人主觀上是否不想被人拍，更要看當事人客觀上有沒有採取任何避免的措施，例如選擇閉門會議、拉上窗簾等。 我認為，惡劣學生未經同意擅闖他人宿舍房內鬧事，根本沒有想要隱藏的意思，房門也沒關，因此不算是個非公開活動。

而被害人錄下這一切，或許也有機會主張是要「保障自己權利」，這種理由法院曾經認為不算「無故」，因此有可能無罪。

2.誹謗罪 散佈足以損人名譽的言論或影像，構成誹謗罪；就算散佈的是事實，如果僅涉及私德，也是一樣。

這個影片完全傳達了惡劣學生的惡行，讓整個網路世界討厭他；即便影片內容都是事實、未經竄改，但這畢竟是該學生的私德差勁，因此po網仍然是損人名譽。

但刑法第311條規定，如因自衛、自辯或是對於可受公評之事，進行適當評論，以善意發表言論，就不處罰。我國實務認為，只要事涉公益（例如醫療權益），都算可受公評之事。

我想這位被害學生不僅有自衛的意圖（希望讓他再也不敢來），更是想要傳達我國性平教育（那怕只是人與人彼此尊重的基本教育）嚴重不足，我覺得非常屬於一種適當評論，因此不構成犯罪。

3.侵害個人資料 肖像應屬於一種個人資料，原則上蒐集個人資料一定要經過當事人同意，除非是公開資料、增進公益所必要或是對當事人權益無侵害者，才能擅自蒐集。

從影片中可以看出，惡劣學生其實是拒絕被拍的，而他的臉又不是公開資料；被害人拍下他長相我覺得似乎不符合其他例外條件，因此仍可能是違法蒐集個資，如果對方真的要索賠，可能真的是合法的。

【看過這則影片讓我真的很痛心，法律不僅被一些大人物拿來巧取豪奪，連一個大學生都在仗著自己的法律知識來欺負人。】

性騷擾確實要主觀，也就是被騷擾者是否有產生不適，但今天是你自己闖入他人房間，到底誰是騷擾者、誰是被騷擾者？以台灣常見男大學生宿舍的環境來說，身著內褲到底是會產生多少不適？更何況他突然說「你性騷擾我」的情境，一看就是故意找理由好嗎！ 光性別歧視就夠生氣了，想到這種人仗恃著一點法律知識（真的只有一點），用來強壓他人，法律真的都這種人搞壞名聲，氣死我啦。

唯一一個影片中讓我開心的是這位勇敢的被害人說出「我是法律系」，我真的是無比光榮。

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