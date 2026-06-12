探討商業模仿：仿效福袋抽獎行銷的合法性

【贈品、贈獎有額度上限】

公平交易法第23條規定，事業不得以不當提供贈品、贈獎之方法，爭��取交易之機會。因此，原則上任何商家不能透過贈品、贈獎來鼓舞消費，讓消費者買入一堆不需要的東西只為了附贈的贈品、獎品。

然而這也有例外。 公平交易委員會訂有「事業提供贈品贈獎額度辦法」，作為事業贈獎來行銷的遊戲規則。依照這個辦法，贈品的價值不能超過所賣商品價值的二分之一，除非你是： 1.同類商品的促銷（例如買一送一） 2.不同商品的套餐優惠（例如買A送B）

如果是要用「抽獎」的方式，則不是看商品價值，而是每一年抽出的獎品總價值不能超過1億5千萬。（如果是上年度銷售金額在7億5千萬以上的大企業則更高）。 但要注意的是，抽獎的最大獎金額都不能超過「500萬」。