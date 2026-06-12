探討商業模仿：仿效福袋抽獎行銷的合法性

【買xx，抽大獎，合法嗎？】
這種行銷手法，最近似乎又更甚囂塵上，例如今年初很紅的「998」福袋。 抽獎賣東西不是不行，但如果你也想仿照別人的商業模式，可能要注意「公平交易法」的問題。
【贈品、贈獎有額度上限】
公平交易法第23條規定，事業不得以不當提供贈品、贈獎之方法，爭��取交易之機會。因此，原則上任何商家不能透過贈品、贈獎來鼓舞消費，讓消費者買入一堆不需要的東西只為了附贈的贈品、獎品。
然而這也有例外。 公平交易委員會訂有「事業提供贈品贈獎額度辦法」，作為事業贈獎來行銷的遊戲規則。依照這個辦法，贈品的價值不能超過所賣商品價值的二分之一，除非你是： 1.同類商品的促銷（例如買一送一） 2.不同商品的套餐優惠（例如買A送B）
如果是要用「抽獎」的方式，則不是看商品價值，而是每一年抽出的獎品總價值不能超過1億5千萬。（如果是上年度銷售金額在7億5千萬以上的大企業則更高）。 但要注意的是，抽獎的最大獎金額都不能超過「500萬」。
【舉例來說：】
你是經營日韓服飾的業者，想要舉辦「買上衣送下著」的活動，這時候就要注意，你贈送的「下著」價值有沒有超過上衣的一半。 假如顧客購買的上衣價值普遍只有1000元，你贈送的下著就不能超過500元，否則就違反公平交易法，會被政府開罰。
不過，如果你想要舉辦的是「買上衣抽汽車」的話，只要你最大獎價值沒有超過500萬、整年度沒有超過1億5千萬，你要抽怎麼抽都隨便你。
從這個例子也可以發現，其實一般業者只需要注意「贈品」以及「最大獎」的金額限制，畢竟除了大企業，應該沒有人能夠每年準備超過1億5千萬的獎品來進行抽獎行銷。因此，如果你也想要模仿988福袋的行銷方式，也不是不行。
只不過，你可能也要自己拿捏一下商品價值或行銷手法，畢竟抽獎與賭博其實是一體兩面，而我國實務對於賭博罪的定義也很模糊（簡單來說，構不構成賭博罪本身就像個賭博），因此最好還是要緊扣本業行��銷，不要捨本逐末。
去看一看人家的網站，會發現這真的很好賺…用總獎金600萬來算好了，1萬人參加至少還賺400萬，到底是怎樣賣牛排可以賣成這樣？