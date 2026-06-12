DIY釀酒課程的法律灰色地帶

【「釀酒課程」算不算自用？】

問題就來了：如果是開設「釀酒課程」的話，算不算自用？ 利用老師的專業釀酒知識，找了幾個學員來進行釀酒課程，並讓學生把自己釀好的酒帶回家，在一般人眼裡應該也就是一種「DIY」，應該屬於自製自用，但財政部可不這麼認為。

在民國97年的時候，財政部就特別針對「釀酒課程」發布一個函釋，說這樣不算「僅供自用」。財政部認為，開設釀酒課程，是對學員收受費用，並讓學員在課程結束後能將酒品帶走，構成一種「對價關係」，因此不算是自用。除非這個釀酒課程真的「純技術」且「不收費」，例如由學員自己帶原料來，老師也不收學費，最後學員再把酒品帶走，這樣才算是自用。 （財政部台庫五字第09700249600號函） 簡單來說，財政部的這個函釋，其實就完全禁止了釀酒課程的合法性。

要問我的話，我覺得財政部的說法其實並不合理。教學的過程一定涉及原料與品（如果學員都能自備材料還需要你教？），而老師開設課程除了想要讓知識得以傳承，不可避免的還要有「勞務」、「技術」的價值轉換，因此也勢必要收費；而學員也是在廚房現場才能學習、製作並帶走成品，這應該算是一種「供自用」的行為。而且說真的，法律規定是「自用」而不是「對價關係」，因此這種說法也有點不符法律規定。

但，或許財政部就是想要「從嚴解釋」，禁止一切可能被鑽漏洞、模稜兩可的空間，因此一切與錢有關的都當作是有「對價關係」，也就是「寧可錯殺不可放過」。如果從這個角度來理解，或許也無可厚非。