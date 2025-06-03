他的兩個女人對簿公堂：竊盜與侵占之爭

【什麼時候會成立竊盜？】

刑法對於財產法益的保護，針對不同行為態樣，而有不同的罪名，比如:擄人勒贖罪、強盜罪、搶奪罪、竊盜罪、詐欺取財罪，以及侵占罪等等，那本件阿扣、莉婭跟扣嫂之間，所涉及的是竊盜罪跟侵占罪，那這兩個最有什麼差別呢？

首先是竊盜罪，法條的規定是意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產，所以竊盜是東西在別人的手上，而犯罪行為人用和平的手段，讓東西變成離開別人支配，並且是讓自己或他人能夠所有這個物品，這樣的行為就是竊盜罪經典的行為方式。

那阿扣說扣嫂偷了他的吹風機跟吸塵器，所以這個物品需要是在阿扣的所有支配狀態底下(假設阿扣根本沒有送這些東西給扣嫂)，扣嫂基於想要讓自己能所有這些物品的意圖之下，去破壞阿扣對於這些東西的支配，那扣嫂就可能會成立竊盜罪。