他的兩個女人對簿公堂：竊盜與侵占之爭

【什麼時候會成立竊盜？】
刑法對於財產法益的保護，針對不同行為態樣，而有不同的罪名，比如:擄人勒贖罪、強盜罪、搶奪罪、竊盜罪、詐欺取財罪，以及侵占罪等等，那本件阿扣、莉婭跟扣嫂之間，所涉及的是竊盜罪跟侵占罪，那這兩個最有什麼差別呢？
首先是竊盜罪，法條的規定是意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產，所以竊盜是東西在別人的手上，而犯罪行為人用和平的手段，讓東西變成離開別人支配，並且是讓自己或他人能夠所有這個物品，這樣的行為就是竊盜罪經典的行為方式。
那阿扣說扣嫂偷了他的吹風機跟吸塵器，所以這個物品需要是在阿扣的所有支配狀態底下(假設阿扣根本沒有送這些東西給扣嫂)，扣嫂基於想要讓自己能所有這些物品的意圖之下，去破壞阿扣對於這些東西的支配，那扣嫂就可能會成立竊盜罪。
【那侵占又是什麼呢？】
那如果吹風機跟吸塵器都還是阿扣的，只是阿扣請扣嫂保管呢?扣嫂又沒有去破壞阿扣對這些物品的支配，因為東西從頭到尾都在扣嫂這邊啊!這時候不就不會構成竊盜罪了?
是的！針對東西請別人保管，結果保管的人據為己有的行為，刑法上定有侵占罪，法條的規定是意圖為自�己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物，在法院實務上，有發生夫妻離婚時，簽訂離婚協議書，約定協議書中附表內的傢俱歸屬於先生，但太太卻將附件中的物品搬離，先生一怒之下向太太提出侵占罪的刑事告訴，法院因此判太太成立侵占罪的例子(臺灣桃園地方法院103年桃簡字第1302號刑事判決)。
因此，如果是阿扣讓扣嫂保管這些物品，但扣嫂將這些東西搬走的話，可能會是成立侵占罪，而非成立竊盜罪喔! 至於莉婭對扣嫂拿走手機的行為，提起侵占罪的告訴，前提也應該是莉婭有請扣嫂保管手機(迷之音:這是哪齣?)，後來扣嫂把莉婭的手機占為己有，這樣也才會成立侵占罪喔！