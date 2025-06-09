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在半夜別人睡覺的時候按門鈴，打擾別人睡眠，會讓人十分困擾。最近就有多則新聞，有人半夜故意到別人家門口按電鈴20分鐘擾人清夢，而被起訴刑法上的強制罪。按別人門鈴打擾睡眠是不是會成立強制罪呢?
立法院近期舉行109年度總預算案院會，時代力量黨團基於中華統一促進黨違法亂紀事項眾多，嚴重擾亂台灣社會治安，並且收受中共資金，滲透台灣宮廟組織等理由，而提出主決議，內容是要求內政部對於中華統一促進黨，檢具相關事證，向司法院憲法法庭聲請政黨違憲解散的審查，但同樣討厭統促黨的民進黨黨團竟然不支持這項決議案，是出於什麼原因呢？
藝人謝和弦日前與妻子Keanna鬧翻，大方認愛直播主莉婭，除了高調和新歡放閃外，謝和弦也以「特急件」向法院訴請離婚。常聽大家說，在一起是兩個人的決定，而分手卻是一個人說了算，但這種邏輯能不能套用在婚姻制度中呢？
立委選舉結果出爐，小燈泡媽媽確定當選時代力量不分區立委，卻有網友在網路留言「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」等等偏激內容的言論，小燈泡媽媽提告後，網友道歉表示，當時只是一時和網友聊天的情緒上回應，一時嘴快算恐嚇嗎？
近年來，虐待動物事件頻傳，引發社會關注。台灣動物保護法明確規定，虐貓行為將面臨嚴重法律後果。本文就讓資深律師來為您說明哪些行為算虐待貓咪、如何通報動物虐待事件以及虐貓的法律責任！
誣告罪在刑法中是怎麼定義的？誣告罪成立的話會被關嗎？本文律師從誣告罪的基本定義和構成要件講起，包括其是否屬於告訴乃論、追訴期限是多久，並以具體的誣告罪案例為您解析刑責與可能的賠償金額。
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