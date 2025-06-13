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哪些行為會構成恐嚇罪？有時一句看似玩笑的威脅話語，就可能觸犯恐嚇罪！一起跟律師來了解恐嚇罪構成要件、怎樣才算令人心生恐懼、如何舉證和提告，以及可以要求多少賠償！
高薪低報就是雇主在幫員工投保勞健保時，故意申報比實際薪資更低的金額，藉此規避必須負擔的保費成本。這種勞健保高薪低報的行為不僅違法，更會影響勞工的保險權益。本文就讓律師詳細解說高薪低報的法律責任和應對方式！
近年來，台灣社會對酒駕行為已達成「零容忍」的共識。為了進一步降低酒駕事故，政府推出了酒精鎖這項創新防制措施，但許多民眾對此仍感到陌生與困惑。本文將由專業律師團隊為您詳細解析這項酒駕防制新措施的各個面向，包括適用對象、安裝流程、使用成本以及違規後果等重要資訊。無論您是想了解相關法規的一般駕駛人，還是因特定情況需要面對這項規定的當事人，都能在此獲得清晰實用的指南。
在台灣的道路上行駛，擁有有效的駕照是必要條件。然而，當我們違反交通規則時，可能面臨駕照被處分的後果。許多人對於「吊扣駕照」和「吊銷駕照」這兩種處罰感到困惑，不清楚它們之間的差異。了解這兩種處罰的差異對每位駕駛人來說非常重要，因為它不僅關係到個人的駕駛權利，更與我們的交通安全息息相關。接下來，我們將深入探討哪些違規行為會導致駕照被吊扣或吊銷，以及如何避免這些情況發生。
性交泛指以性器官或其他身體部位進入對方體內的性行為。而性侵害則是指違反他人意願而為的性交或猥褻行為。若指交過程中一方強行為之，即可能觸犯強制性交罪，需負擔相應法律責任。另一方面，即使雙方自願，與特定對象如未成年人指交，也可能構成性騷擾或性侵害。法律對弱勢者如兒童、身心障礙者有更高的保護標準。因此伴侶間從事指交等性行為時，都應確保彼此同意，尊重對方意願。
中國新型冠狀病毒（2019-nCoV）在武漢出現後疫情十分嚴重，目前在台灣也出現病例，針對這種情況，衛福部疾疫署也做好了防疫的準備，防疫的事情與每個人都有相關，在這種非常時期也要瞭解法律以免觸法喔！
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