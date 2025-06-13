吊扣駕照跟吊銷駕照怎麼分？什麼情況會被吊扣？

在台灣的道路上行駛，擁有有效的駕照是必要條件。然而，當我們違反交通規則時，可能面臨駕照被處分的後果。許多人對於「吊扣駕照」和「吊銷駕照」這兩種處罰感到困惑，不清楚它們之間的差異。了解這兩種處罰的差異對每位駕駛人來說非常重要，因為它不僅關係到個人的駕駛權利，更與我們的交通安全息息相關。接下來，我們將深入探討哪些違規行為會導致駕照被吊扣或吊銷，以及如何避免這些情況發生。

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