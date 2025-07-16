哪些情況可以聲請假處分？假處分的效力有多少？律師來解釋

在台灣的民事訴訟中，假處分是一種重要的保全程序。當債權人的權益可能因債務人的行為而受到損害時，債權人可以向法院聲請假處分，要求法院對債務人的財產或行為施加限制，以保障自己的權益。假處分的目的是防止在訴訟期間因債務人的不當行為，導致債權人日後難以實現強制執行。

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