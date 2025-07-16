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最近在中國山寨版無印良品對正版的無印良品提告侵害商標權，終審法院判決山寨版無印良品勝訴。其實這個商標在2001年就已經被搶先註冊走，無印良品公司也在不久後提出異議，但商標局決定維持山寨的商標。
為什麼中國商標局會做這樣的決定呢?中國的商標法中有沒有註冊保護原則呢?
因為這跟我們直觀的想像太不一樣了，所以我們找了中國的判決來看！
台北市議員呱吉、知名網紅視網膜和志祺七七組了一個「歡樂無法黨」，在粉絲專頁上表明組黨絕對是認真的，也舉行創黨大會，他們的政治理念是「政治不難，找回歡樂」，定調為柔性政黨，打中不少年輕人的心，我身邊也有好多朋友呼朋引伴說要來入黨。
而實際上組政黨難不難？組政黨又有哪些條件？
你有沒有想過，我們都可能會因為意外在醫院臥床，無法自理，當身上插滿管子無法動彈，你會不會覺得「生不如死」，甚至希望有機會自己選擇解脫？
前陣子監察委員陳師孟約談馬英九洩密案的承辦法官唐玥，理由是因為他質疑唐玥的法律見解而申請調查，引起眾多討論，而最受人議論的問題在於：究竟監察權與司法權的界線何在？
近日來五月天、蔡依林等歌手接連開唱，大家有買到自己想要的票嗎？很多時候熱門演唱會的門票總是會有人加價轉售，也就是俗稱的「黃牛票」，但這樣的行為到底可不可以呢？
在台灣的民事訴訟中，假處分是一種重要的保全程序。當債權人的權益可能因債務人的行為而受到損害時，債權人可以向法院聲請假處分，要求法院對債務人的財產或行為施加限制，以保障自己的權益。假處分的目的是防止在訴訟期間因債務人的不當行為，導致債權人日後難以實現強制執行。
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