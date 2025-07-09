小燈泡案：廢死還是執行死刑？

近期內湖小燈泡事件更一審結辯，小燈泡母親、時代力量不分區立委提名人王婉諭發表長達1,597字的庭外陳述，認為目前國家無法保證，也沒有因應犯罪者，於無期徒刑假釋後的再犯風險，並且認為將身心障礙犯罪者關進監獄後，不但無法矯正過失，更讓他們病情惡化，日後反倒更加危險等陳述，而向法院對被告王景玉請求處以極刑，引發了許多討論！

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