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刑法通姦罪應不應該除罪化的問題，司法界已經討論多次，這次由18位來自不同案件的法官提出釋憲聲請，對《刑法》通姦罪能不能維護家庭制度、婚姻秩序進行辯論，究竟誰比較有道理呢？
近期內湖小燈泡事件更一審結辯，小燈泡母親、時代力量不分區立委提名人王婉諭發表長達1,597字的庭外陳述，認為目前國家無法保證，也沒有因應犯罪者，於無期徒刑假釋後的再犯風險，並且認為將身心障礙犯罪者關進監獄後，不但無法矯正過失，更讓他們病情惡化，日後反倒更加危險等陳述，而向法院對被告王景玉請求處以極刑，引發了許多討論！
最近看到SWAG主播夢夢的「性愛影片」遭外流盜賣，夢夢說要提告，認為著作權被侵害，A片有沒有著作權呢？如果沒有的話，什麼樣的創作享有有著作權呢？
2020年總統及立法委員選舉前，有不少網友為了幫支持的候選人催票，或是看不下去賭一口氣，紛紛發出「祭品文」，搶著請大家吃雞排，結果出爐以後是不是該願賭服輸呢？
2020年元旦新上路的法規當中，有個實務界的新寵兒─《勞動事件法》，這部法律針對勞動事件的處理程序有特別的規定，這會對勞工和雇主產生什麼樣的影響？以下就拿加班費當例子，來跟大家討論！
根據刑法第325條，搶奪罪是指意圖為自己或他人不法所有，而強行奪取他人財物的犯罪行為。本文中我們將進一步探討搶奪罪的定義、構成要件，以及與�其他犯罪的區別，深入了解這一犯罪行為的本質和法律後果。
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