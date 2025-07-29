LEGAL KNOWLEDGE
由喆律專業律師團隊打造最實用的法律知識庫，涵蓋家事、刑事、民事、債務催收、車禍糾紛到勞資爭議等全方位領域。我們化繁為簡，讓您在面對法律難題時，能快速找到清晰、明確的指引與解答。
第 277–282 篇，共 612 篇
根據我國國籍法的規定，台灣並未明文許可雙重國籍的存在。不過，法律採取「屬人主義」原則，讓在海外出生的台灣人子女能夠取得我國國籍。這種做法實際上形成了許多雙重國籍的情況。本文將從專業律師的角度，為您詳細解析台灣對於雙重國籍的法律規範，幫助您了解相關法規，並提供實用的建議。
當我們談到身後財產安排時，許多人會困惑於遺贈和遺產這兩個概念。其實，這兩者有著根本性的差異。遺贈是指透過遺囑，將個人財產無償給予他人的法律行為。與一般遺產分配不同，遺贈具有更大的彈性，可以指定特定財產給特定的人。本文將深入探討遺贈的法律規範、實務操作，以及如何透過遺囑妥善安排這項重要決定。
根據民法第406條規定，贈與是指當事人約定一方無償給與財產給他方的契約。而死因贈與則更特別，它是以贈與人死亡為生效條件的贈與方式。最令人關注的是，死因贈與在法律上不受特留分規定限制。這意味著它在遺產分配上具有特殊地位。本文將深入探討死因贈與與遺贈的差異、實務操作要點，以及可能面臨的法律爭議。
在台灣的刑事法律體系中，競合是一個非常重要但常被誤解的法律概念。幾乎每一個刑事判決都會涉及這個原則，當一個人的行為同時觸犯多項法律條文時，法院該如何判決？這正是刑法競合需要解決的問題。本文將以淺顯易懂的方式，帶您深入了解這個複雜但實用的法律概念。
在台灣，立法院終於三讀通過了《公益揭弊者保護法》，為那些勇於揭發弊端、進行公益揭露的吹哨者提供法律保障。這部法律規範了公部門、國營事業及政府管控事業，對檢舉人予以保護。若有人無故洩漏揭弊者身分，最高可處5年有期徒刑、30萬元罰金。
日前有民眾在網路論壇上求助，指出自己本來要匯款給朋友，但是一時不察按錯數字，將款項匯到陌生人的帳戶，陌生人卻拒絕返還誤轉的錢，因此著急地上網請求網友們幫忙。銀行帳戶又臭又長，轉帳時不小心按錯號碼，把錢匯到其他帳戶，該如何是好呢？以下提供處理小撇步。
Online Legal Consultation
喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。
免費諮詢