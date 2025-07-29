競合是什麼意思？律師：一行為觸犯多罪怎麼判？

在台灣的刑事法律體系中，競合是一個非常重要但常被誤解的法律概念。幾乎每一個刑事判決都會涉及這個原則，當一個人的行為同時觸犯多項法律條文時，法院該如何判決？這正是刑法競合需要解決的問題。本文將以淺顯易懂的方式，帶您深入了解這個複雜但實用的法律概念。

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