犯罪無國界？陳同佳案件引發的刑事管轄權爭議

【你來管還是我來管，誰說了算？】
港民陳同佳涉嫌在台殺害女友，案發後回到香港被台灣通緝，不久前宣布願意來台灣投案，結果引發港台刑事管轄權的司法角力，到底發生案件後誰來管要怎麼判斷？
【誰可以管？】
台灣刑法的適用範圍主要採行「屬地主義」，也就是主權效力範圍�所及，在我國領域內的人，不問國籍、性別、居所等，都可以用我國刑法的規定來判斷他的所做所為是不是犯罪，有犯罪就可以抓，簡單來說就是不管是誰，在我的地盤上犯案就歸我管。
但當犯罪不是發生在我國領域內時，原則上不關我的事就不歸我管，不過有些例外情況，為了保護國家、本國人權益或維護世界共同的秩序，會出手管在我國領域外的犯罪，例如偽造貨幣、國際間販毒、買賣人口。(刑法第3條~第8條)
以陳同佳殺人命案來看，因為殺人的行為和被害人死亡的結果都發生在台灣，台灣絕對有刑事管轄權。
那香港呢？ 香港的刑事法律沿襲於英國，也採取屬地主義，原則上限於在香港的犯罪香港才有管轄權，所以香港管不到香港人民在海外殺人。
【公海是法外之地？】
既然提到香港和管轄權，對於熟悉港片的人可能會想到公海，那搭郵輪在公海上犯罪是不是就誰也管不了？
港片是這樣演的，《賭神》裡面，跟巴拿馬總統有點交情的陳金城，因為周潤發的人逼船長不要出公海，他中計了才去蹲香港的監獄，不過在《賭俠》裡，海珊比他乾爹聰明，他問了一句「是不是到公海了」，看起來好像只要在公海上犯罪就可以沒事。
根據《聯合國海洋法公約》，公海對所有國家開放，公海不是任何國家的領土，任何國家不可以聲稱對公海有主權，所以不能對公海本身行使管轄權。(聯合國海洋法公約第89條)
既然如此不就是没人管嗎？
公海雖然没人管，但是船和船上的人可不是，陳金城也說了，「在公海殺人，只有這條船的註冊國家可以抓我」，對公海船舶的管轄問題，《聯合國海洋法公約》確立了「船旗國管轄��原則」，船舶航行只能掛一個國家的國旗，船懸掛哪國國旗就有該國國籍，被看作是國家領土的延伸，所以基本上在公海，船籍國對於船上的事情有管轄權，一艘船註冊在哪個國家，船上的案件就歸哪國管，興叔才回應說船是巴拿馬註冊的。(聯合國海洋法公約第92條)
而且各國刑法對刑事犯罪的管轄範圍都有規範，也包括在公海發生的案件，像台灣刑法就規定，在我國國籍船上犯罪，即使發生在台灣領域外，依然視同在台灣犯罪，例如2013年發生的蘇澳籍特宏興368號漁船海上命案，漁船在南太平洋公海作業時失聯，最後印尼嫌犯在海上被攔截並帶回台灣審判。(刑法第3條)
犯罪無國界但冤有頭債有主，在公海上犯罪不表示就能逍遙法外，而刑事司法主權，更是國家主權的核心，陳同佳案件的爭議雖然涉及的地區和時機敏感，但國家司法管轄權的存在和行使，不是你說有就有，沒有就沒有，想行使就行使，不想行使就放棄，如何在司法正義和國家主權之間取得平衡，就要看政府的智慧。