犯罪無國界？陳同佳案件引發的刑事管轄權爭議

【誰可以管？】

台灣刑法的適用範圍主要採行「屬地主義」，也就是主權效力範圍�所及，在我國領域內的人，不問國籍、性別、居所等，都可以用我國刑法的規定來判斷他的所做所為是不是犯罪，有犯罪就可以抓，簡單來說就是不管是誰，在我的地盤上犯案就歸我管。

但當犯罪不是發生在我國領域內時，原則上不關我的事就不歸我管，不過有些例外情況，為了保護國家、本國人權益或維護世界共同的秩序，會出手管在我國領域外的犯罪，例如偽造貨幣、國際間販毒、買賣人口。(刑法第3條~第8條)

以陳同佳殺人命案來看，因為殺人的行為和被害人死亡的結果都發生在台灣，台灣絕對有刑事管轄權。

那香港呢？ 香港的刑事法律沿襲於英國，也採取屬地主義，原則上限於在香港的犯罪香港才有管轄權，所以香港管不到香港人民在海外殺人。