謠言和真相的邊界：張琍敏案判決引發的思考

【誹謗罪，處罰的是「散布不實言論」損害名譽。反過來說，只要你能證明你說的是真的，就不會構成誹謗罪，就可以被判無罪】
問題是，怎麼樣的證明才夠？是要有錄音、錄影才算證明嗎？還是有證人，就可以證明呢？除了全知全能的神以外，或許沒有人能夠掌握所有的真實，或是講出完全沒有錯誤的話語。
我國實務上認為，這邊的證明，不見得要像是數學或邏輯上的證明一樣零瑕疵，如果根據訴訟資料可以判斷當事人是有憑有據「相信自己講的內容是真的」，也是合法的證明。一般而言，我們把這個稱作「合理查證義務」。 這句話背後的意思其實就是：即便你說的並不是真的，只要你有所依據，你就不犯法。
分別舉例說明的話： A說B官員有收廠商回扣，B認為A的說詞損他清譽，提告誹謗罪。 第一種情況是B確實有收回扣，但A在調查中自己提出商談回扣過程的錄影、錄音或是帳單資料，足以證實B有收回扣，那麼A當然無罪；
第二種情況是B真的沒有收回扣，但A在調查中說自己是參考各項證據（例如，廠商員工的內部爆料、B與廠商吃飯的照片）才說的，這時即便B真的沒有收，A也有可能無罪。
【張琍敏的爆料內容或許顯有可疑，但她已經盡了合理查證義務】
張琍敏的爆料來源，據報載是源自於Line群組內的消息轉傳，而且又看過諸多報導指證歷歷，因此再把��這個轉傳來的消息放到臉書上，認為這就是事實。 參酌現在實務的標準，即便這些報導的內容可能並非事實，但對於張來說，他並不是無憑無據講這些話，他也是看過許多報導，綜合評價之後再轉傳這樣的消息，因此他也不構成誹謗罪。
講到這裡，可能有些人會覺得疑問或不滿：「看幾篇報導就能亂講話？這樣就算合理查證嗎？那我也可以去亂講話啊！」
合理查證到底要根據什麼標準，實務上其實也沒有一個固定的標準，但這也不代表毫無標準。例如，你討論的事情是不是牽涉政治、你的身分屬於一般市民還是記者或有權勢者，都會影響法官對你查證義務的判斷。
以張案來說，法官似乎就認為張也只是一般市民，而一般市民能做到的查證義務，大概就是多看幾篇報導、多讀一些消息，不需要像學者或記者一般去深究到底。 不僅如此，張所評論的對象不是隔壁鄰居或私人恩仇，他是針對高雄市政所為的批評，政治涉及公共利益，而且人人都有權監督政府，因此法官認為應該給予最大權限的自由。
如果是記者，或其他較有權勢者，可能就要做比較查證才算盡力。例如，除了接受爆料者的資訊以外，也要打給被爆料的當事人進行確認與平衡報導，甚至是再廣蒐第三方意見（例如律師意見），這樣才算是盡了查證義務。 （可參考高等法院108年度上易字1399號刑事判決，當事人為媒體記者，撰寫經營權爭奪的爭議）
【你也知道不構成誹謗，就不應該堅持提告】
其實不只張琍敏案，最近其實很多政治人物要提告妨害名譽，如果你有印象的話，蔡英文的論文抹黑爭議、費鴻泰大罵蔡碧仲、韓粉辱罵黃捷，這些案件的當事人都有意要提告��妨害名譽的罪責，捍衛自己的權利。
捍衛自己的權利是正確的，我也覺得上述人等的抹黑或辱罵很惡劣，但問題是，假如你具有法律的知識與資源，知道這些政治評論明顯（或極有可能）不構成誹謗罪卻還是提告的話，我覺得這就是提告者自己的錯誤選擇。
當你提告了也只能拿到敗訴的判決，不就變成是俗稱「法院認證的假論文」、「法院認證的爛官」？本來想要獲得平反的，反而讓自己陷入更難堪的境地。
以張案來說，自始張案評論的基礎都很明顯，高雄市府也明知這一點，市府一定也有先諮詢過法律意見，那麼也應該要知道敗訴的可能性。 當然，這個可能性或許有高有低，但政治人物受到的評論再嚴苛，其實有很大的機會都還是屬於法律允許的政治評論，政治人物（尤其是政府官員）卻還向評論的人民提告，不講可能性，也會讓人們有「國家機器」壓迫你的形象而已。
反過來說，楊姓民眾的造謠內容，似乎沒有任何批評根據，該民眾也自陳沒有進行任何查證，在這種案件提告，我才認為是於法有據，也不至於落人口舌。
張案法官判決無罪，其實才是正確的，因為這樣代表我國人民對於政治、政府的監督，享有最大的權限，也因此我們的政府最有可能競競業業往好的方向去發展。
也許我們無法接受張的評論方式或評論內容，他或許只是聽見什麼說什麼，典型的造謠抹黑。但要應對這種評論，正確且唯一的方式就是我們做得更好、說的更多，讓言論更加廣傳。 我們能說，我們可以選擇說，這才是民主社會最重要而且最可貴的地方。