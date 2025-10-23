謠言和真相的邊界：張琍敏案判決引發的思考

【誹謗罪，處罰的是「散布不實言論」損害名譽。反過來說，只要你能證明你說的是真的，就不會構成誹謗罪，就可以被判無罪】

問題是，怎麼樣的證明才夠？是要有錄音、錄影才算證明嗎？還是有證人，就可以證明呢？除了全知全能的神以外，或許沒有人能夠掌握所有的真實，或是講出完全沒有錯誤的話語。

我國實務上認為，這邊的證明，不見得要像是數學或邏輯上的證明一樣零瑕疵，如果根據訴訟資料可以判斷當事人是有憑有據「相信自己講的內容是真的」，也是合法的證明。一般而言，我們把這個稱作「合理查證義務」。 這句話背後的意思其實就是：即便你說的並不是真的，只要你有所依據，你就不犯法。

分別舉例說明的話： A說B官員有收廠商回扣，B認為A的說詞損他清譽，提告誹謗罪。 第一種情況是B確實有收回扣，但A在調查中自己提出商談回扣過程的錄影、錄音或是帳單資料，足以證實B有收回扣，那麼A當然無罪；

第二種情況是B真的沒有收回扣，但A在調查中說自己是參考各項證據（例如，廠商員工的內部爆料、B與廠商吃飯的照片）才說的，這時即便B真的沒有收，A也有可能無罪。