罵錯人的法律糾紛：打擊錯誤 vs. 客體錯誤

【人都會犯錯，犯罪者也是一樣。】

你可能覺得犯罪都是精密計算的結果，但實際上也不乏「搞錯」的糗事發生，例如黑道尋仇要揍人，才發現揍錯人，就是台灣典型的案例（受害者真的蓋雖）

搞錯到底還算不算犯罪？該算哪一種犯罪？就要看是哪一種搞錯的情況了。 在刑法裡有一種區分的標準，是將錯誤犯罪分成「打擊錯誤」與「客體錯誤」。

所謂的打擊錯誤，指的是「失手」。 例如，你拿槍本來想射A，結果槍法太爛不小心射死B，這個叫打擊錯誤。

而客體錯誤，指的是「認錯」 例如，你拿槍本來想射A，結果精準射死跟A長得一模一樣的雙胞胎C，這個叫客體錯誤。