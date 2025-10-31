罵錯人的法律糾紛：打擊錯誤 vs. 客體錯誤

【罵錯人會不會違�法？】
讀法律的有時會戲稱台灣充滿法學教材，我想謝震武與謝祖武的新聞也堪稱一例XD 我們都知道罵人是不對甚至是違法的，但罵錯人會不會違法呢？
【人都會犯錯，犯罪者也是一樣。】
你可能覺得犯罪都是精密計算的結果，但實際上也不乏「搞錯」的糗事發生，例如黑道尋仇要揍人，才發現揍錯人，就是台灣典型的案例（受害者真的蓋雖）
搞錯到底還算不算犯罪？該算哪一種犯罪？就要看是哪一種搞錯的情況了。 在刑法裡有一種區分的標準，是將錯誤犯罪分成「打擊錯誤」與「客體錯誤」。
所謂的打擊錯誤，指的是「失手」。 例如，你拿槍本來想射A，結果槍法太爛不小心射死B，這個叫打擊錯誤。
而客體錯誤，指的是「認錯」 例如，你拿槍本來想射A，結果精準射死跟A長得一模一樣的雙胞胎C，這個叫客體錯誤。
【依照錯誤的類型，會決定你犯罪的種類、輕重。】
以上面的例子來說，兩種情況你對A都有殺人未遂的罪嫌（因為你想殺A卻沒殺到），但除此之外，第一種情況是加上對B的過失殺人罪嫌（不小心射死B），第二種情況是加上對C故意殺人罪嫌（精準射死C）。 因此，第二種情況的罪名比較重、罰得也比較重。
【罵錯人罰的一樣重，但只有謝祖武可以提告】
子彈會飛，但滑鼠鍵盤不會轉彎，基本上打字罵人這件事情是不會有「失手」的情況發生的。 用上面的例子來比喻，就是韓粉想要射（罵）謝震武，結果精準射死（罵死）跟名稱很像的謝祖武，大概就是這��個概念。
因此韓粉雖然是想罵謝震武，但卻跑到謝祖武的粉專上爆炸，應該是一種客體錯誤的犯罪。
而韓粉就是想罵人，也真的有一個人被罵到體無完膚，因此對謝祖武有構成公然侮辱或誹謗的罪嫌，謝祖武如果不開心，可以去警局或地檢提告。
但因為公然侮辱、誹謗罪並沒有處罰「未遂」，因此沒被罵成的謝震武，可能就無權去提告這些「本來想罵謝震武」的韓粉了。
不過說老實話，以前我也常常會把這兩人的名字搞錯，一直到有人說「鮮師是祖武」，師祖師祖的一直叫我才終於把兩個人分清楚XD