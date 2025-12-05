公證的效果及適用範圍-律師報乎你知

【哪些事情可以公證？】
我們時常聽到公證這個詞，但公證到底在幹嘛？有哪些事情可以公證�？這篇文章簡單介紹公證的效果，以及哪些事情可以公證！
【公證效果一：有力證據】
依照公證法第2條，公證的第一個效果就是幫法律行為「做成公證書」，讓你的法律行為變成一個有力證據。
舉例來說，你想要跟別人簽訂一筆貨物的買賣契約，你可以帶著契約去找公證人，公證人會跟你確定你想簽訂的契約內容，並且幫你檢查基本的合法性（例如，你想簽訂的契約是不是涉及違法內容，或是違反善良風俗等），如果內容沒有疑慮，他就會幫你做成「公證書」。
這個公證書，依照公證法第69條，會送到法院去保存，代表著之後如果出了問題，對方也不能胡亂否認，畢竟去法院查一下就知道契約內容到底長怎樣。 因此，公證是一個保存有力證據的好方法。
【公證效果二：強制執行】
依照公證法第13條，某些契約經過公證可以「強制執行」，也就是在對方不守約的時候，你可以不用理他，直接去法院讓執行處幫你討錢、討屋。
可以強制執行的契約內容，包含：
- 付錢、付股票或其他類似貨幣
- 買名畫、骨董或其他「特定」物品
- 租建物、土地來使用，並且有定期返還的約定
【哪些事情可以做公證呢？】
公證之所以可信，是因為法律信任公證人所見所聞，因此從理論上來說任何事情都可以公證，只要這件事情是「公證人可以確認、體驗的」。
買賣契約、租賃契約可以，這兩類也是有可以強制執行的。 除此之外，你想公證合夥契約、勞務契約也行，只是可能不常見。 常聽到的反而是公證結婚，只不過公證結婚的重點是那一紙結婚書約，之後還是要去辦登記才會有結婚效果的。
即便不是契約，「事實」也有可能公證喔！例如你買的房子某個地方有瑕疵，你希望留下有力的證據來告建商，你也可以嘗試請求公證人幫忙。 但像這種事實上的公證，可能不會那麼直接，例如公證人不會幫你作「這個房子有瑕疵」的公證內容，但也許他能夠幫你作「房屋內部xx處有裂縫、裂痕」或其他事實的確認。這些內容，在之後訴訟中就可以作為有力的證據。
要提醒大家的是，公證人雖然也是幫你處理法律事務，但公證人跟律師的職責不同，想要進行法律事務的規劃，還是要委請律師比較好，千萬不要把公證人當律師用，他們也會很困擾啊～