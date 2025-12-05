公證的效果及適用範圍-律師報乎你知

【哪些事情可以做公證呢？】

公證之所以可信，是因為法律信任公證人所見所聞，因此從理論上來說任何事情都可以公證，只要這件事情是「公證人可以確認、體驗的」。

買賣契約、租賃契約可以，這兩類也是有可以強制執行的。 除此之外，你想公證合夥契約、勞務契約也行，只是可能不常見。 常聽到的反而是公證結婚，只不過公證結婚的重點是那一紙結婚書約，之後還是要去辦登記才會有結婚效果的。

即便不是契約，「事實」也有可能公證喔！例如你買的房子某個地方有瑕疵，你希望留下有力的證據來告建商，你也可以嘗試請求公證人幫忙。 但像這種事實上的公證，可能不會那麼直接，例如公證人不會幫你作「這個房子有瑕疵」的公證內容，但也許他能夠幫你作「房屋內部xx處有裂縫、裂痕」或其他事實的確認。這些內容，在之後訴訟中就可以作為有力的證據。

要提醒大家的是，公證人雖然也是幫你處理法律事務，但公證人跟律師的職責不同，想要進行法律事務的規劃，還是要委請律師比較好，千萬不要把公證人當律師用，他們也會很困擾啊～