頂新無罪、胡椒粉有罪：罰胡椒粉不罰油，為什麼？

【「明知、故意」，決定有沒有罪】

頂新油與胡椒粉兩個案子中，產品內都有不法添加物，這是不爭的事實，兩個被告都沒有特別否認。但問題是，他們到底「知不知道」有摻混不法添加物，有沒有「故意添加」，卻有很大的爭議。

當然，被告的基本回答通常是「我不知道」、「如果我知道，我就不會加了」。但法院也不是吃素的，口說無憑，要判斷是不是故意違法，就會需要進一步檢驗事實，而這一點也就造成了兩個判決結果不同。

頂新 檢察官起訴是認為被告靠低價購買油品，又有證人說被告知道大統賣得比較便宜，因此認定被告一定明知。 但實際上被告買油的價格並沒有明顯較低，偶爾還是有「買貴」的；而證人的證詞前後不一，也難以說明被告真的貪圖價格而故意購買問題油。 在商業考量上，雖然頂新也可以向國外買，但有運送時間、存貨問題，因此向國內廠商買也是合理，不能只因為頂新向大統（問題油）買油，就說頂新一定事前就明知油類有問題。

第一家鹹酥雞 負責人在胡椒粉中添加「碳酸鎂」而違法，被告辯解說其他食品也有加碳酸鎂，不是有毒物品，不知道胡椒粉內不能加。 但法官認為，碳酸鎂不是不能加，只是國家有添加的標準值，被告已經加了太多；此外，食品添加物都要有「許可證」才可以加，被告買的碳酸鎂並沒有許可證，而且包裝上面還寫清楚是「For Industrial Use Only（工業用）」，因此，就算你不知道過量碳酸鎂「有毒」，你也知道「不能加」。