頂新無罪、胡椒粉有罪：罰胡椒粉不罰油，為什麼？

【罰胡椒粉不罰油，為什麼？】
你吃過第一家鹹酥雞嗎？上週判決出爐，他們把無許可證的添加物�加進胡椒粉裡被法院判刑。但你是否想過，同樣都是涉嫌攙偽，為什麼之前頂新可以被判無罪，這次添加物胡椒粉卻被判有罪呢？
【「明知、故意」，決定有沒有罪】
頂新油與胡椒粉兩個案子中，產品內都有不法添加物，這是不爭的事實，兩個被告都沒有特別否認。但問題是，他們到底「知不知道」有摻混不法添加物，有沒有「故意添加」，卻有很大的爭議。
當然，被告的基本回答通常是「我不知道」、「如果我知道，我就不會加了」。但法院也不是吃素的，口說無憑，要判斷是不是故意違法，就會需要進一步檢驗事實，而這一點也就造成了兩個判決結果不同。
頂新 檢察官起訴是認為被告靠低價購買油品，又有證人說被告知道大統賣得比較便宜，因此認定被告一定明知。 但實際上被告買油的價格並沒有明顯較低，偶爾還是有「買貴」的；而證人的證詞前後不一，也難以說明被告真的貪圖價格而故意購買問題油。 在商業考量上，雖然頂新也可以向國外買，但有運送時間、存貨問題，因此向國內廠商買也是合理，不能只因為頂新向大統（問題油）買油，就說頂新一定事前就明知油類有問題。
第一家鹹酥雞 負責人在胡椒粉中添加「碳酸鎂」而違法，被告辯解說其他食品也有加碳酸鎂，不是有毒物品，不知道胡椒粉內不能加。 但法官認為，碳酸鎂不是不能加，只是國家有添加的標準值，被告已經加了太多；此外，食品添加物都要有「許可證」才可以加，被告買的碳酸鎂並沒有許可證，而且包裝上面還寫清楚是「For Industrial Use Only（工業用）」，因此，就算你不知道過量碳酸鎂「有毒」，你也知道「不能加」。
【「你根本就是故意的」是處罰的基本邏輯，但說得容易判斷難。】
參考這兩個重大事件，負責人是不是故意的，可能有幾個重點： 第一，是否有違反其他法律？ 例如明明就需要許可證才能加，你執意添加，就算你加的東西沒有毒，也可能被當成故意，不能用「我以為沒問題」就一語帶過。
第二，對於別人的可疑行徑是否知情？ 即便負責人本人沒有違法，但如果知道有可疑行徑，也可能被當成故意。例如你到底知不知道你買的價格明顯偏低？
第三，有沒有預防、調查或其他措施？ 如果一切問題都被負責人看在眼裡，但負責人也有對應措施，可能就沒有故意，例如你有去調查油品檢驗結果、你有比對樣品與原料的數值。
第一家鹹酥雞其實只是為了解決胡椒粉受潮結塊的問題，才添加了碳酸鎂。負責人就覺得這不是個大事，而且添加物到底是不是有害人體都有爭議。
但我覺得，食品安全問題畢竟牽涉的是一種食品管理，不是健康與化學的實驗，就算你想解決的只是一點小問題，也應該走合法途徑（例如申請許可證，或是選購食品用碳酸鎂之類的），到最後才在說「自己不知道」、「不是故意的」，把可能的危險當耳邊風，也不能怪人為什麼會大罵這些食品業者「沒良心」了。
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