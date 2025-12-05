等紅燈不能滑手機？法律解釋與安全理由

【為什麼等紅燈不能滑手機？】

有民眾騎機車行經高雄市路口停等紅燈時，因為使用手機，剛好被巡邏經過的員警看到並攔查，當場舉發駕駛人行駛道路時，以手持方式使用行動電話，開立交通違規罰單。

基於車輛在停等紅燈時，只是因為號誌而暫時停止，在號誌變換綠燈後就會立刻前行，還是屬於車輛行駛的狀態，所以員警根據《道路交通管理處罰條例》第31條之1第2項規定，「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣一千元罰鍰」，開罰騎士1千元，如果是汽車駕駛人的話，根據同條第1項規定，可開罰駕駛3千元。

會這樣規定在於避免駕駛人在騎駛機車的同時，因為用單手拿行動電話進行撥接、通話或做其他行動，例如傳LINE、發IG等，而影響駕駛人行車操控，導致注意力分散，在遭遇緊急狀況時無法迅速反應，可能將造成煞車不及等行車危險。

另外依照《道路交通安全規則》第90條第1項第3款規定，駕駛人駕駛汽車（包括機車），除應遵守道路交通標誌、標線、號誌的指示，並服從交通指揮人員的指揮外，禁止以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為。《汽車駕駛人行駛道路禁止以手持方式使用行動電話相關裝置實施及宣導辦法》第2條第1項也有相同規定。