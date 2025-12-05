解析台鐵拒載規定，你可能會被趕下車的10種情況

【危險、環境髒亂、奧客，台鐵都可以拒載】

台鐵還是算公營機構，契約都是經過政府核定的。

依照目前的台鐵運送契約，總共有10種情況可以拒送、解約或中止： 「1」旅客違反本局之運送規定、其他法令規定、公共秩序或善良風俗。 「2」對於鐵路運送要求特別責任或義務。 「3」旅客穿著惡臭衣物或攜帶不潔物品影響公共衛生。 「4」天災、事變等不可抗力事由致不能運送。 「5」旅客有明顯傷害自己或他人之虞，或有騷擾他人行為。 「6」旅客乘車時需要護送而無護送人。 「7」本局在運送上無所需之設施或設備。但法令規定應設置之設施或設備而未設置者，不在此限。 「8」患有足以妨害公共衛生或社會安寧之傳染病。 「9」物品依其性質對於人或財產有致損害之虞。 「10」旅客於車站或車廂內，未依本局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，經勸導未改善者。

看起來很多，但大致可以分成三類： 第一類，「奧客」 像是「2」這種要求special的，或是「10」這種不聽話的，都可以趕走。 第二類，「危險」 像是「5」有傷害人的危險（包含傷害自己），或是騷擾其他乘客；此外，像「9」有危險物品也可以拒載。除了物理上的危險，「8」這種傳染病的健康危險也可以拒載。 第三類，「環境髒亂」 例如「3」，你不能穿惡臭衣物、攜帶不潔物品；你也不能有「1」的情況，違反公共秩序、善良風俗。

這次新聞涉及的比較明顯，是腳踏車的放置規則，只有某幾節是可以上車的，這個東西規定清楚，倒也還好，但其他的類型在什麼樣的情況會被趕走，可能也只能個案處理（例如多臭叫做惡臭衣物？打完球的汗衫算嗎？流感算不算傳染病？）。只能說，真的要拒載的話，台鐵也不會找不到理由。