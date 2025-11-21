繪製Q版公眾人物商品的權利與限制

【可以請求賠償嗎？】

對於公眾人物而言，尤其是知名影藝人員、運動員的肖像，肖像權具有財產上、商業上的利益，有具體量化的經濟價值，所以也具備財產權的性質，沒經過同意，就以公眾人物肖像為攝影、寫生、非以幽默為主旨的漫畫陳列、複製，或以肖像作營業廣告，都會構成對肖像權的侵害，被害人可依民法第184條第1項前段請求財產損害的賠償。(最高法院97年度台上字第1396號判決、臺灣高等法院107年度上易字第14號判決、花蓮地方法院96年訴字第200號判決、臺灣高等法院96年重上字第323號判決)

另外法院認為肖像權是以自己肖像的利益為內容的權利，屬於重要的人格法益，所以也可以依照民法第195條請求「精神賠償」，但必須情節重大才可以。

什麼樣叫做「情節重大」，法律並沒有明文，實務上也沒有定論，有法院認為判斷被侵害的肖像法益情節是否重大，應該以客觀上社會的評價而論，並不是以被害人主觀上的感受為認定標準。例如，大家都覺得這樣很過分，那麼就屬於情節重大；只有當事人覺得不舒服，但一般人都覺得還好，就不是情節重大。

比較特別的是公眾人物，因為公眾人物肖像本身就具有一定的經濟上價值，未經同意就將照片上的肖像供作營業上使用就屬於情節重大。 著名的案例，是全聯在2017年沒有經本人同意，擅自使用有吳念真肖像的照片作為DM封面。(臺灣臺北地方法院97年勞簡上字第6號判決、台灣高等法院102年度上易字第498號判決、臺灣臺北地方法院104年訴字第1910號判決)

以我朋友的案件來說，繪製他人長相基本上就會侵害他人的肖像權，非經同意或授權就販賣繪製Q版公眾人物商品，除非有經過繪製者重新創作並加入高度創作性，做出「有點像但不一樣」的人物，否則就會侵害肖像權，還有可能要負賠償責任。

許多日本節目會將提到的明星照片或人物畫呈現在畫面角落，有時候會覺得畫的很不像甚至是模糊的長相，或是將雜誌封面挖空只留下人型，根本看不出來是誰，就是要避免侵犯明星的肖像權。

「肖像權」是專屬於每一個人的權利，沒有經過同意，最好不要任意使用、改作他人的肖像，尤其是名人，畢竟沒有經過同意就被畫成商品販賣，誰都不喜歡吧！