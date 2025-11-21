繪製Q版公眾人物商品的權利與限制

【畫你的臉卻又不能是你？】
身邊有朋友很會畫畫，常常分享自己畫的明星Q版插畫，同樣喜歡那位明星的粉絲們，便紛紛敲碗求出紙膠帶、明信片、貼紙等商品，但他又擔心販賣繪製Q版明星的商品，不知道會不會侵犯肖像權呢？
【繪製販賣Q版公眾人物會侵權嗎？】
繪製販賣Q版的公眾人物依繪製內容、參採方法的不同，可能會侵犯著作權、肖像權、姓名權、商標法、公平交易法。 1.著作權問題 繪製的Q版畫像，本身是屬於獨立創作的美術著作，繪製者是著作人，利用自己著作的行為並不會違反著作權法。 可能侵犯著作權的部分在於，如果是未經同意直接依樣畫葫蘆繪製成商品別人的攝影著作，即便是利用公眾人物公開場合活動的相片，例如明星寫真、劇照等，因為沒有經過拍攝者的同意或授權，會涉及侵害原攝影著作的重製權、散布權。 至於自己當主角的照片，沒有經攝影者的同意，也還是可能構成侵害攝影者的著作財產權。
2.肖像權問題 而肖像權和著作權是完全不一樣的兩項權利，繪製Q版的公眾人物圖樣，以文字敘述描繪的商品人物、標示姓名，沒有先經過本人或其所屬經紀公司的同意或授權，即便已經表示是非官方出品，還是可能涉及侵害人格權中的姓名權、肖像權。
3.廣告不實問題 除了著作權的問題以外，沒有經過合法授權或同意，就宣稱是公眾人物的商品並進行販售，可能涉及公平交易法第21條不實廣告、第22條仿冒的侵害問題。
4.商標問題 如果繪製的商品中還包含他人已註冊的商標，例如球員所屬球隊的隊徽、明星的代表LOGO，沒有事先取得商標權人的同意，販售商品的行為就可能違反商標法。
【肖像權是什麼？】
我國法律沒有明文將「肖像」當作是單獨的權利，但根據法院判決實務及學說都承認有這項權利存在，基本上都認為肖像權屬於民法第18條第1項的「人格權」。
依照法院判決，所謂的肖像權，是指每個人可以自己決定要不要公開自己肖像的權利，以及在何種範圍內、在何時、以何種方式、向何人揭露的決定權。（臺灣高等法院96年重上字第323號判決、臺北地方法院104年度訴字第1910號判決）
【怎麼樣會侵害肖像權？】
基本上未經同意，一定會侵害肖像權，而侵害行為有以下幾種： （一）製作肖像 例如拍攝、繪畫、雕塑他人肖像。
（二）公開肖像 例如將他人的照片在網路、電視媒體公開傳播。
（三）以營利目的使用他人的肖像 將肖像加以商業化、商品化，作為推銷商品或服務等，例如繪畫後作成紙膠帶銷售。 (臺灣士林地方法院100年度訴字第778號判決)
常見的問題是公眾人物。 公眾人物公開活動的照片，一般不會有肖像權的問題，但也不能作不當使用或改作，例如未經同意將照片上肖像權人所穿比基尼泳衣修圖去除，改為類似裸身供人拍照的照片，這已經不是當初當事人同意公開的照片內容，因此需要另外取得肖像權人的同意，否則也屬侵害肖像權。(臺灣士林地方法院100年度訴字第778號判決)
【可以請求賠償嗎？】
對於公眾人物而言，尤其是知名影藝人員、運動員的肖像，肖像權具有財產上、商業上的利益，有具體量化的經濟價值，所以也具備財產權的性質，沒經過同意，就以公眾人物肖像為攝影、寫生、非以幽默為主旨的漫畫陳列、複製，或以肖像作營業廣告，都會構成對肖像權的侵害，被害人可依民法第184條第1項前段請求財產損害的賠償。(最高法院97年度台上字第1396號判決、臺灣高等法院107年度上易字第14號判決、花蓮地方法院96年訴字第200號判決、臺灣高等法院96年重上字第323號判決)
另外法院認為肖像權是以自己肖像的利益為內容的權利，屬於重要的人格法益，所以也可以依照民法第195條請求「精神賠償」，但必須情節重大才可以。
什麼樣叫做「情節重大」，法律並沒有明文，實務上也沒有定論，有法院認為判斷被侵害的肖像法益情節是否重大，應該以客觀上社會的評價而論，並不是以被害人主觀上的感受為認定標準。例如，大家都覺得這樣很過分，那麼就屬於情節重大；只有當事人覺得不舒服，但一般人都覺得還好，就不是情節重大。
比較特別的是公眾人物，因為公眾人物肖像本身就具有一定的經濟上價值，未經同意就將照片上的肖像供作營業上使用就屬於情節重大。 著名的案例，是全聯在2017年沒有經本人同意，擅自使用有吳念真肖像的照片作為DM封面。(臺灣臺北地方法院97年勞簡上字第6號判決、台灣高等法院102年度上易字第498號判決、臺灣臺北地方法院104年訴字第1910號判決)
以我朋友的案件來說，繪製他人長相基本上就會侵害他人的肖像權，非經同意或授權就販賣繪製Q版公眾人物商品，除非有經過繪製者重新創作並加入高度創作性，做出「有點像但不一樣」的人物，否則就會侵害肖像權，還有可能要負賠償責任。
許多日本節目會將提到的明星照片或人物畫呈現在畫面角落，有時候會覺得畫的很不像甚至是模糊的長相，或是將雜誌封面挖空只留下人型，根本看不出來是誰，就是要避免侵犯明星的肖像權。
「肖像權」是專屬於每一個人的權利，沒有經過同意，最好不要任意使用、改作他人的肖像，尤其是名人，畢竟沒有經過同意就被畫成商品販賣，誰都不喜歡吧！