花豹與石虎：著作權下的扭曲與侵害

【把花豹講成石虎，是不是一種醜化呢？】

醜化的標準，其實有點不清楚。目前法院的見解通常是認為，並不是「一有變更，就算醜化」，而是要有重要的、足以影響名譽的變更，才算醜化。

實務上曾出現的案例，認為「不算醜化」的包含：

僅擷取他人部分留言內容（例如把A、B、C段落刪減剩B） 僅增加說明性的文字或封皮（例如增加出版社名稱、免費使用的說明） 基於正當理由所做的切割或擷取（例如為了上傳便利而將電子檔拆分、為了符合空間而去除背景）

至於「算醜化的」，包含：

變更作品名稱（例如A牌的腳踏車，說是B牌的） 改作、同人作（例如動畫改成漫畫、變更畫風衍生作品）

從這些標準來看，所謂的「醜化」，似乎都要經過一段把原作品「加工」的流程。這次的事件，似乎是當事人將花豹講成石虎，並沒有對當事石虎進行相關的變更，因此，或許並不算是一種醜化，而沒有侵害著作權。

把花豹講成石虎，雖然可能沒有著作權的問題，但把別人的作品說成是自己的作品，那又另當別論。著作權法也有「姓名表示權」，擅自把別人的功勞說成自己的，可能就有侵害姓名表示權的疑慮。

這次的事件，其實讓我想起之前華爾街的公牛與女孩事件。當時也是有一個藝��術家在華爾街著名金牛的面前，放置另一個同樣材質的女孩，被稱作「無畏的女孩（Fearless girl）」，這讓公牛的作者跳腳了，認為他的作品意念被侵害與扭曲。 可惜的是這件事最後沒鬧到法院，女孩的放置期限到期也並搬移至別處，不然我還真想看看美國的法官會怎麼判這個案子。