不當得利怎麼判斷？哪些情況會構成不當得利？律師一次解說

當某個人在沒有合理理由的情況下獲得了好處，而另一方卻因此受到損失，這種情況在法律上被稱為不當得利，是一個重要的法律概念。民法179條明確規範了這項權利保護機制，包含三個重要的構成要件。本文將用淺顯易懂的方式，帶你全面掌握不當得利的概念。

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