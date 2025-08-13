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博愛座是為了幫助有特殊需求，包括身心障礙者、老年人、孕婦和帶著小孩的人，讓乘車環境更友善。然而，關於禮讓博愛座而引起的社會問題已經越來越多，導致政府也預計要修法。本文就讓律師來帶你認識博愛座法律規定以及到底需不需要讓座！
買房是人生大事，但你知道嗎？在尋找心儀房屋時，可能會不小心遇到「凶宅」！雖然有些人不在意凶宅的禁忌，甚至認為這是便宜購屋的好機會，但你真的了解法律上凶宅的定義嗎？凶宅可以去哪裡查？租客自殺可以求償嗎？讓律師來為你說明！
當某個人在沒有合理理由的情況下獲得了好處，而另一方卻因此受到損失，這種情況在法律上被稱為不當得利，是一個重要的法律概念。民法179條明確規範了這項權利保護機制，包含三個重要的構成要件。本文將用淺顯易懂的方式，帶你全面掌握不當得利的概念。
在日常生活的各種交易中，許多民眾經常對於訂金 定金這兩個詞彙感到困惑。無論是購屋、簽約或商業往來，大家都會擔心用錯字會不會影響自己的權益。其實，根據民法第98條的規定，法院在判斷時不會拘泥於特定用詞，重要的是要雙方當事人在訂立契約時的真正意思。
假釋是受刑人重返社會的重要機會，這項制度允許表現良好的受刑人提前獲准出獄，但並非刑期的減少。本文將由專業刑事律師的角度，為您詳細解答最關心的假釋實務問題。我們會深入探討聲請假釋的必要條件、期間如何計算，以及整個聲請流程的注意事項。
加重詐欺罪是指《刑法》中，在特定條件下所犯的詐欺行為，由於其情節特別嚴重，故根據刑法第339條第4項的規定，會有較一般詐欺罪更重的刑責。本文律師將詳細解說加重詐欺罪的構成要件、刑期、初犯和解是否有幫助等重要法律知識！
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