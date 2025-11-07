澳門同志不能在台灣結婚：探討涉外婚姻的法律問題

【同婚法通過後，為什麼澳門同志還是不能在臺灣結婚？】
不管是任何事情，法律上只要牽涉到「外國」都會變得很麻煩，結婚也不例外。
在臺灣，只要是牽涉到外國的民事案件，除了需要看基本的民法以外，還要特別看「涉外民事案件法律適用法」。
根據這個法律第46條，與外國人有關的婚姻成立與否，原則上要「分別遵守各當事人的本國法」。 舉例來說，一個是美國人，一個是臺灣人，這兩個人想結婚，就必須分別遵守美國、臺灣的法律（例如年齡的限制），才能有效結婚。 唯一可以「擇一遵守」的，只有結婚的方式，也就是「儀式婚」或「登記婚」這一個要素，只要符合其中一個或舉辦婚禮的地方即可，不用同時辦儀式又辦登記。
也正因為這個規定，所以即便臺灣的同婚通過了，澳門同志還是無法在臺灣結婚，因為國籍上不是臺灣人，就必須遵照涉外民事案件法律適用法；而澳門目前沒有通過同婚法規，意味著臺灣雖然可以、但澳門不行，這對伴侶在臺灣就沒辦法進行登記。
【那要怎麼樣才能在臺灣同婚呢？】
想在臺灣同婚的障礙就是這麼明顯，其實並不如當初有些人預想的一樣，「一堆人跑來臺灣同婚怎麼辦」。
想要跨過這個障礙，當然第一種可能就是外國人的國家通過同婚，因為只要他的國家也合法，就可以通過涉外民事案件法律適用法的關卡，但我不知道像澳門要走多久才能跨過這個檻；
而第二種可能，是兩個人都跑到某個承認同婚的國家結婚，並且再持經臺灣駐外使館認證的文件，回台登記。但，前提是當地沒有像是臺灣一樣要分別看本國法的規定才行，我覺得也並不容易，而且臺灣的戶政事務所更可能害怕爭議而不敢接受。
最後一種可能，就是讓這個案件變成「國內案件」，入臺灣國籍或許也是一種辦法，但這也沒多容易。
入臺灣國籍叫「歸化」，而根據國籍法，想歸化必須滿足五個條件： 1.每年有超過一半的時間待在臺灣領域，並且要持續5年； 2.年滿20歲 3.無不良素行，且本國良民證上沒有刑事��紀錄 4.足以自立，也就是有錢或有專業能力（依照現行規定，要平均月收要高於基本工資2倍、總動產不動產價值超過500萬或是有專業技術證明文件） 5.語言能力與基本國民常識。（就讀臺灣各級學校1年以上，或參加測試及格）
因此，你乖還不夠，還要待超過5年，並且夠有錢或夠有能力，才有辦法歸化國籍、才有辦法可以進到臺灣來登記同婚。 而這個新聞更麻煩的是，因為他國籍屬於澳門，你也知道「兩岸」的關係就是這麼複雜，沒辦法直接適用國籍法的規定，而要另外看港澳關係條例、港澳居民居留定居許可辦法等規定，這樣能不能算是臺灣國籍來結婚，又更複雜了．．．
婚姻（伴侶）是兩個人的事，有些人會把觀點放在外國人身上，但別忘了另一個人是台灣人，在這種情況下，他結婚（結合）的權利就是沒有被滿足，如果說「誰叫你要跟外國人在一起」，也太殘酷了；如果要伴侶為了結婚而放棄國籍，又好像是拿一個不相干的事情去犧牲，難道不能同時愛自己的國家、又愛自已的伴侶嗎？
當初同婚法案在設計的時候，就有人提出過這個問題假設以及解決辦法，但最後沒能變成現在的同婚版本。現在問題真的發生了，變成是人民要自己去打訴願、打訴訟來解決，我只能說真的很可憐，本來已經預見的問題，變成人民要自己付出成本去解決。