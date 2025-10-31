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勞工休假大揭密：請假有規矩，別讓假變成曠職！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-10-22更新 2025-10-31
雷皓明律師
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一名空姐因為請假日數多，1年只上了154天班，被航空公司認為蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣，空姐不滿公司處置，因此提告，到底勞工可以請的假有哪些？請假要怎麼請呢？

【請好請滿？我就是要休假！】

一名空姐因為請假日數多，1年只上了154天班，被航空公司認為蓄意曠職，以不能勝任工作為由資遣，空姐不滿公司處置，因此提告，到底勞工可以請的假有哪些？請假要怎麼請呢？

【勞工有哪些假可以請？】

勞工也是人，都會需要休息，有時候還會因為有私事要處理，必須另外向公司請假，所以在相關勞動法令中，有規定勞工可以請假的事由和天數。

勞工依照個人生活規劃和情況，分別可以請特休假3天~30天、婚假14天、喪假3天~8天、病假、事假14天以及公假，其中病假又分為一般的病假和職災的公傷病假。(勞基法第38條、第43條、勞工請假規則第2~7條)

除此之外，基於照顧勞工，讓勞工可以兼顧工作和家庭，女性勞工因為生理日導致工作有困難，每個月可以請1天生理假，而從懷孕到生產期間可以請產檢假5天、產假8星期、安胎假，如果不幸流產，也可以請流產假休養5天~4星期。

孩子要出生時，父親可以請陪產假5天，孩子出生後，父母可以請育嬰假6個月~2年、哺乳假60分鐘，如果家人發生嚴重疾病或重大事故，需要勞工親自照顧，則可以請家庭照顧假7天。(性別平等工作法第14~20條)

另外如果擔任企業工會的理、監事，還可以請公假處理工會事務，例如辦理會員教育訓練活動或集會。(工會法第36條)

【請假要怎麼請才對？】

基本上勞工要在請假前，親自用口頭或書面和雇主說明請假事由和天數，除非遇到疾病或緊急事故，才可以委託他人代辦請假手續，而且雇主可以要求勞工提出有關證明文件。(勞工請假規則第10條)

那用Line請假可以嗎？ 現在通訊軟體發達，工作上靠Line來聯絡已經很平常，老闆可以在Line上丟工作過來，那員工在Line上丟請假通知剛剛好吧，不過有案例是勞工只以Line向雇主請病假，法院最後認定勞工曠職。

有判決認為既然法律有規定勞工請假程序，勞工沒照請假程序，就算有請假的正當理由，還是算曠職。（可參考最高法院97年度臺上字第13號判決）

勞動部也有函釋，請假手續還是要依公司規定，勞工不能只用Line告知一聲就當作請假了。(可參考勞動條3字第1040130742號函)

也就是說，其實重點並不是能不能用Line請假，而是勞工到底有沒有依公司工作規則完成請假程序，想用Line通知雇主要請假，當然可以，但就算用Line講了，雇主也已讀了，請假程序還是要跑完，例如填寫請假單或是登入公司請假系統，如果沒照公司的請假流程走，只用Line說要請假又沒上班，很可能被認定請假不合法當作曠職。(可參考臺中地院102年度勞訴字第110號判決)

【雇主可以說我請假太多要解雇我嗎？】

請假如果都有照公司規定，而且都有准假，就不能說請假太多要解雇勞工，另外勞基法也有限制雇主不能在產假、職災休養期間內解僱勞工。(勞基法第13條)

但如果常遲到、無故請假與曠職，可以看出勞工根本沒有意願工作，或是明明可以工作，卻不好好做事，這些「能做而不做」、「能做而不願意做」的情形，雇主可以資遣勞工。(可參考勞基法第11條第5款、最高法院86年台上字第82號判決、最高法院86年度台上字第688 號判決)

還有如果請假不合法，像前面提到沒照公司規定只用Line說要請假，請假的天數又多，變成連續曠職3天，或是一個月內曠職滿6天，雇主可以解僱勞工。(勞基法第12條第6款)

請假的理由有百百種，請假有時候甚至是必要的事，因為除了工作，人人還有不同的生活，但事關請假回來以後能不能保住飯碗，必須要謹慎一點，在請假以前先和公司確定怎麼請比較保險。

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