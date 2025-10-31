勞工休假大揭密：請假有規矩，別讓假變成曠職！

【勞工有哪些假可以請？】

勞工也是人，都會需要休息，有時候還會因為有私事要處理，必須另外向公司請假，所以在相關勞動法令中，有規定勞工可以請假的事由和天數。

勞工依照個人生活規劃和情況，分別可以請特休假3天~30天、婚假14天、喪假3天~8天、病假、事假14天以及公假，其中病假又分為一般的病假和職災的公傷病假。(勞基法第38條、第43條、勞工請假規則第2~7條)

除此之外，基於照顧勞工，讓勞工可以兼顧工作和家庭，女性勞工因為生理日導致工作有困難，每個月可以請1天生理假，而從懷孕到生產期間可以請產檢假5天、產假8星期、安胎假，如果不幸流產，也可以請流產假休養5天~4星期。

孩子要出生時，父親可以請陪產假5天，孩子出生後，父母可以請育嬰假6個月~2年、哺乳假60分鐘，如果家人發生嚴重疾病或重大事故，需要勞工親自照顧，則可以請家庭照顧假7天。(性別平等工作法第14~20條)

另外如果擔任企業工會的理、監事，還可以請公假處理工會事務，例如辦理會員教育訓練活動或集會。(工會法第36條)